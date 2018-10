Sinead O'Connor przeszła na islam i zmieniła nazwisko. „Jestem z tego dumna”

Sinead O'Connor przeszła na islam i zmieniła nazwisko na Shuhada Davitt. „Chciałabym ogłosić, że jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką. To jest naturalny efekt podróży każdego inteligentnego teologa. Wszystko na końcu prowadzi do islamu” - napisała artystka. Na swoim profilu na Twitterze zamieściła także serię wpisów, w których tłumaczy znaczenie islamu. Artystka zmieniła również w mediach społecznościowych swoje imię i nazwisko oraz zdjęcie - zamiast jej twarzy widać grafikę ze znaczkiem firmy Nike i napisem „Wear a Hijab. Just Do It”. Hasło nawiązuje do kampanii Nike, która wypromowała zdanie „Just do it”. O'Connor pochwaliła się również na Twitterze tym, że nosi hidżab, który miała dostać od swojej przyjaciółki. W innym poście możemy zobaczyć, jak wokalistka próbuje śpiewać azan czyli wezwanie muzułmanów do modlitwy, co jest jednym z obowiązków wyznawców islamu.

„Walczę aby przeżyć każdy kolejny dzień”

Piosenkarka od lat zmaga się z problemami psychicznymi. W 2007 roku w programie Oprah Winfrey przyznała, że w 1999 roku przeszła próbę samobójczą. U piosenkarki zdiagnozowano zaburzenie afektywne dwubiegunowe, miewa też napady silnej depresji, w 2015 przeszła próbę samobójczą. W 2017 roku udostępniła wideo, w którym opowiadała o swojej dramatycznej walce z chorobą. Piosenkarka wspomniała, że jedyne wsparcie, na jakie może liczyć, pochodzi od jej psychiatry. – Nagle wszyscy ludzie, którzy powinni cię kochać i którzy powinni dbać o ciebie, traktują cię jak g***o – mówiła. – Choroba psychiczna jest trochę jak narkotyki, nie patrzy na to, kim jesteś. Podobnie jak miliony innych osób, które znam, walczę aby przeżyć każdy kolejny dzień. Staram się, ponieważ kocham ludzi, którzy to dla mnie robią. Nie staram się żyć tylko dla siebie – tłumaczyła wówczas Irlandka.