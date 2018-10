Autorka „365 dni” na okładce magazynu „CKM”. Niedługo w księgarniach jej kolejna powieść

„Niespodzianka, sensacja, a nawet skandal! Blanka Lipińska, autorka najgłośniejszej polskiej książki 2018 r. – erotycznego kryminału »365 dni« – pozuje nago dla CKM! Mało tego, oprócz jej rozebranej sesji, publikujemy też jako pierwsi przedpremierowy fragment kontynuacji »365 dni«, czyli powieści »Ten dzień«. I jest to naprawdę ostry fragment. Sami jesteśmy oburzeni, że to zrobiliśmy!” – brzmi zapowiedź redakcji magazynu.

Zdjęcie okładki zamieściła na swoim Instagramie sama Olga Lipińska. „Już od dzisiaj w kioskach CKM ze mną na okładce (i w środku). Kiedy zaproponowali mi bym się dla nich rozebrała, powiedziałam – chwileczkę. Wyciągnęłam telefon i zadzwoniłam do dwóch facetów – do Taty i Maćka. Żaden nie miał nic przeciwko, wiec mówię – spoko, pokaże Wam swoje groszki. Jak widać po obrazku nadal nie umiem być normalna i słodka sorry, nie ten typ. Aaaaa no i specjalnie do sesji musiałam utyć, mam nadzieje,że było warto” – napisała.

Blanka Lipińska jest autorką bestssellera „365 dni” – erotycznego kryminału porównywanego do serii „Pięćdziesiąt twarzy Greya” . Na 14 listopada zapowiedziana jest premiera kontynuacji „365 dni” zatytułowana „Ten dzień” . Książkę zamówić już można w przedsprzedaży.

