Kora, Franklin, Stańko. Wspominamy muzyków, którzy odeszli w 2018 roku

Charles Aznavour (1 października)

Legendarny francuski pieśniarz i kompozytor pochodzenia ormiańskiego zmarł w wieku 94 lat. Zwany francuskim Frankiem Sinatrą, stworzył około tysiąca piosenek. Śpiewał m.in. po francusku, angielski, włosku, hiszpańsku, rosyjsku i ormiańsku. Obdarzony charakterystycznym głosem, w swoich utworach często poruszał tematy miłosne. Jego kariera rozwijała się od lat 40. W latach 60. cieszył się już ugruntowaną popularnością w Europie i na świecie.



Mac Miller (8 września)

Miller, którego prawdziwe nazwisko brzmi Malcolm McCormick, zaczął swoją muzyczną przygodę, wydając mixtape'y w rodzinnym Pittsburghu (miasto w Pensylwanii). W 2012 roku jego pierwszy album „Blue Slide Park” stał się pierwszym niezależnym debiutanckim albumem, który od ponad 16 lat trafił na szczyt listy Billboard. "Był jasnym światłem na świecie dla rodziny, przyjaciół i fanów" – napisała rodzina zmarłego 26-latka w oświadczeniu. Media donosiły, że przyczyną śmierci było przedawkowanie narkotyków, jednak informacja ta nie została potwierdzona.



Aretha Franklin (16 sierpnia)

Aretha Louise Franklin urodziła się 25 marca 1942 roku w Memphis. Muzykę zaczęła nagrywać już w wieku 14 lat, a jako 19-latka zdobyła kontrakt z wytwórnią CBS. Od 1967 roku dzierży nieoficjalny tytuł „Królowej Soulu”, nadany jej przez fanów i dziennikarzy muzycznych. Przez całą swoją karierę artystka zdobyła 18 nagród Grammy. Jej utwór „Respect” trafił na 5 miejsce spośród 500 utworów wszech czasów magazynu „Rolling Stone”. W innym rankingu tego samego pisma - na 100 najlepszych wokalistów - Aretha Franklin zajęła już pierwsze miejsce. Legendarna wokalistka zmagała się z nowotworem trzustki. Franklin zmarła 16 sierpnia o godz. 9:50 nad ranem czasu lokalnego. Artystka odeszła na terenie swojej posiadłości w Detroit. Krewni potwierdzili, że przyczyną śmierci był zaawansowany nowotwór trzustki.



Tomasz Stańko (29 lipca)

Tomasz Stańko urodził się 11 lipca 1942 roku w Rzeszowie. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie. Ważny okres w jego karierze artystycznej rozpoczął się w 1963 r., kiedy współpracował z Krzysztofem Komedą. Stańko zadebiutował z nowym kwintetem Komedy na Jazz Jamboree ’63. W 1967 roku powstał Tomasz Stańko Kwartet, przekształcony po roku w Tomasz Stańko Quintet. W latach 80. Stańko występował m.in. z Tomaszem Szukalskim i perkusistą Edwardem Vesalą. W latach 90. wrócił do grania akustycznego. Koncertował na całym świecie z wieloma artystami. Występował m.in. z Cecilem Taylorem, Janem Garbarkiem czy Peterem Warrenem. Stańko nagrał około czterdziestu albumów, skomponował muzykę do kilkudziesięciu filmów. Był organizatorem i dyrektorem festiwalu „Jesień Jazzowa” w Bielsku-Białej. Jako pierwszy Polak został uhonorowany Europejską Nagrodą Jazzową w 2003 r. Zmarł 29 lipca w wieku 76 lat



Kora Jackowska (28 lipca)

Kora czyli Olga Sipowicz z domu Ostrowska, primo voto Jackowska, zjako nastolatka silnie związana była z krakowskim środowiskiem artystycznym. Przyjaźniła się m.in. z Piotrem Skrzyneckim, Jerzym Beresiem, Wiesławem Dymnym czy Krystyną Zachwatowicz. W tych czasach przyjęła też swój pseudonim. Tuż po maturze poznała Marka Jackowskiego, którego poślubiła w grudniu 1971 roku. Pracowała przez blisko dwa lata jako psychoterapeutka w Klinice Psychiatrii Dziecięcej w Krakowie. Występowała wówczas czasami na koncertach nowego zespołu swojego męża – Osjan. Jako wokalistka Kora zadebiutowała w kolejnym zespole Jackowskiego – utworzonym w 1975 roku duetem M-a-M, utworzonym z Milo Kurtisem. Początkowo śpiewała wokalizy. Pod koniec lat 70. grupa M-a-M pod rozszerzoną nazwą Maanam, zaczęła grać rocka, a Kora została jej główną wokalistką. Zmarła w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu w otoczeniu najbliższych osób. Kora Jackowska chorowała na genetyczny nowotwór jajnika. Od niemal samego początku zmagań z rakiem, artystka nie chciała na bieżąco informować fanów o stanie swojego zdrowia. Potem jednak zmieniła zdanie. Artystka po raz pierwszy opowiedziała o swojej chorobie nowotworowej w wywiadzie udzielonym Małgorzacie Domagalik dla miesięcznika „Pani” w 2014 roku.



XXXTentacion (21 czerwca)

Jahseh Dwayne Onfroy, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko rapera, zginął w poniedziałek 18 czerwca w wyniku strzelniny. Onfroy znajdował się przed salonem z motocyklami, gdy do jego samochodu podbiegło dwóch mężczyzn i otworzyło ogień. Ostatni album XXXTentacion zatytułowany „?”, na którym znalazły się hity takie jak "Sad!" i "Changes" zawędrował na 1 miejsce list sprzedaży w USA w minionym roku. Sam raper od młodych lat miał problemy z prawem. Muzyka Onfroya na krótki czas zniknęła z oficjalnej playlisty Spotify po tym, jak pojawiły się wobec niego oskarżenia o pobicie ciężarnej dziewczyny. XXXTentacion oczekiwał na proces. Po tym, jak na jaw wyszła sprawa jego domniemanego ataku na partnerkę, Onfroy przekazał 100 tys. dolarów na rzecz ofiar przemocy domowej.



Robert Brylewski (3 czerwca)

W 1979 roku z zespołu The Boors narodził się stworzony przez Brylewskiego zespół Kryzys. Latem 1981 roku grupa zakończyła działalność, a Brylewski występował gościnnie w zespole Deadlock. Wkrótce potem wraz z Tomaszem Lipińskim założył Brygadę Kryzys. Kolejny zespół - Izrael, Brylewski powołał do życia wiosną 1983 roku. Był to jeden z pierwszych polskich zespołów grających reggae. Od 1985 roku Brylewski zaczął koncertować z Armią. W kolejnych latach angażował się w inne projekty muzyczne, m.in. Falarek Band. Artysta zmarł w wieku 57 lat po kilkutygodniowej śpiączce.



Avicii (20 kwietnia)

Tim Bergling, znany jako Avicii został znaleziony martwy w Maskacie, w Omanie w piątek 20 kwietnia. Urodzony w Szwecji muzyk zasłynął na świecie takimi hitami jak „Wake Me Up!” „The Days”,„Hey Brother”, „Addicted to You” czy „You Make Me”. Zdobywał najbardziej prestiżowe muzyczne wyróżnienia, w tym MTV Music Awards czy Billboard Music Award. CNN powołując się na informacje funkcjonariusza omańskiej policji podało, że dwie sekcje zwłok nie wykazały niczego podejrzanego. Oznacza to, że policja wykluczyła możliwość popełnienia przestępstwa i udział osób trzecich w śmierci muzyka.



Tomasz Chada (19 marca)

19 marca Tomasz Chada zmarł w szpitalu w Rybniku. Został tam przetransportowany po tym, jak wyskoczył przez okno i doznał poważnego urazu kręgosłupa. Sprawą śmierci rapera zajmuje się teraz gliwicka prokuratura. Fani muzyka dopatrują się podobieństw między śmiercią Chady i Magika znanego z zespołów Kaliber 44 i Paktofonika. Gdyby żył, Magik świętowałby w tym roku 40. urodziny, a ponadto Chada według fanów odebrał sobie życie w dokładnie taki sam sposób.



Dolores O’Riordan (15 stycznia)

Dolores O’Riordan zmarła 15 stycznia w Londynie, gdzie przebywała na krótkiej sesji nagraniowej. O'Riordan została znaleziona w wannie w jej pokoju w hotelu Hilton przy Park Lane. Koroner przedstawił wyniki sekcji zwłok i badań toksykologicznych zmarłej. Z jego opinii wynika, że wokalistka „The Cranberries” utonęła w wannie, znajdując się w stanie upojenia alkoholowego. Artystka została pochowana na cmentarzu w Ballybricken. W czasie trwania uroczystości pogrzebowych radiostacje w całej Irlandii grały utwór The Cranberries „When You're Gone”.