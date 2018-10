Grupa Kiss wyrusza w ostatnią trasę koncertową. Kiedy muzycy będą w Polsce?

Kiss to amerykański zespół rockowy założony przez Paula Stanleya i Gen’a Simmonsa. Zespół tworzy utwory w różnym charakterze przez glam rock, hard rock, heavy metal, aż po rock’n’roll. Muzycy określali gatunek swojej muzyki jako „Heavy Metal Beatles”. Po 45 latach istnienia zespół wyrusza w ostatnią trasę koncertową o symbolicznej nazwie „End of the Road”. W jej ramach zagranych zostanie kilkadziesiąt koncertów. W Polsce artyści pojawią się w Tauron Arenie w Krakowie już 18 czerwca 2019 roku.

– Wszystko, co zbudowaliśmy, i wszystko, co zdobyliśmy w ciągu ostatnich czterech dekad, nie byłoby możliwe, gdyby nie miliony ludzi na całym świecie, którzy przez te lata wypełniali kluby, areny i stadiony. To będzie największe święto dla tych, którzy nas widzieli, i ostatnia szansa dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji – powiedzieli muzycy zespołu. W swoich wypowiedziach podkreślali także, że trasa dedykowana jest fanom z tak zwanej „Kiss Army”.