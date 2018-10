TVP wyprodukuje film „Klecha”. Kogo zobaczymy w rolach głównych?

Scenariusz filmu produkowanego przez TVP oparty jest na prawdziwej historii księdza Romana Kotlarza. Za jego przygotowanie byli odpowiedzialni Wojciech Pestka, Janusz Petelski i Jacek Gwizdała, który jest również reżyserem projektu. Jak podaje portal Wirtualne Media, Klecha będzie powiadać będzie historię niezwykle brutalnych działań powstałej w 1973 roku tzw. „Grupy D“ - ściśle tajnego oddziału specjalnego do walki z Kościołem w IV Departamencie MSW.

„Szefem spec oddziału zostaje pozbawiony skrupułów, cynicznie manipulujący ludźmi »Mistrzo«. Pobicia, uprowadzenia, podpalenia i prowokacje, to sztandarowe metody pracy tajnej grupy, której jednym z ważniejszych zadań jest zastraszanie i próba pozyskania do współpracy księdza Romana (...) Duchowny nie ustaje jednak w działaniach wspierających strajkujących robotników z Radomia, co wywołuje furię „Mistrza” i popycha go do podjęcia coraz drastyczniejszych kroków” - napisano w opisie produkcji.

W rolach głównych wystąpią: Piotr Fronczewski, Artur Żmijewski, Mirosław Baka, Danuta Stenka, Janusz Chabior, Marcin Bosak, Maria Gładkowska, Robert Gonera oraz Zdzisław Wardejn. Kinowa premiera „Klechy” planowana jest na 1 marca 2019. Będzie to pierwszy film, którego dystrybucją zajmie się zespół dystrybucji kinowej w biurze handlu i współpracy międzynarodowej TVP.