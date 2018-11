A-ha powraca do Polski

A-ha jest symbolem lat 80. W swojej twórczości zespół miesza elementy synth popu, rocka oraz popu. Debiutancki album „Hunting High And Low” otwiera największy przebój grupy - „Take On Me”. Popularność singla miała również spory wpływ na odbiór całego wydawnictwa oraz liczbę sprzedanych egzemplarzy. Do tej pory rozeszło się ponad dziesięć milionów kopii albumu, który uczynił z członków zespołu A-ha gwiazdy światowego formatu, a Magne Furuholmen, Morten Harket oraz Paul Waaktaar-Savoy na stałe wpisali się w historię muzyki.

Na fali popularności grupa wydała drugi album „Scoundrel Days”, który był rewoltą stylistyczną i pokazem rockowego pazura. W 1988 roku muzycy posiadali już tak dużą renomę, że poproszono ich o skomponowanie piosenki tytułowej do kolejnego filmu o przygodach Jamesa Bonda: „W Obliczu śmierci”. Warto odnotować, że był to jeden z niewielu przypadków w historii filmowej serii, kiedy za stworzenie utworu bądź jego wykonanie, odpowiedzialny był artysta spoza Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Utwór ten znalazł się na trzecim longplay-u A-ha pt. „Stay on These Roads”.

Dziś, norweski zespół ma już na koncie dwanaście albumów studyjnych, miliony sprzedanych płyt, tysiące koncertów i niezapomniane przeboje. Doskonale znają ich również polscy fani. Ostatni raz w naszym kraju byli w 2009 roku, gdzie również w listopadzie zagrali dla dziesięciotysięcznej publiczności na otwarciu Atlas Areny!

Trio nie boi się powracać do swojego debiutui 18 listopada w warszawskim Torwarze wystąpią pod szyldem „A-ha play hunting high and low live”. Podczas koncertu zespół sięgnie również po największe hity z przekroju całej kariery!

- To będzie magiczny wieczór! Z pewnością usłyszymy takie utwory jak: „Take On Me”, „The Sun Always Shines On TV” czy „Stay On These Roads”. Połączenie debiutanckiego albumu grupy plus największe przeboje, to najlepsza mieszanka jaką możemy sobie wyobrazić – komentuje Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Koncert „A-ha play hunting high and low live” odbędzie się 18 listopada 2019 roku w hali COS Torwar w Warszawie. Przedsprzedaż wejściówek będzie dostępna od 7 listopada 2018 roku, od godziny 09:00 poprzez stronę ticketmaster.pl. Otwarta sprzedaż dla wszystkich zainteresowanych, rozpocznie się 9 listopada 2018 roku, w piątek, o godzinie 09:00 poprzez stronę: www.prestigemjm.com.