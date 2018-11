Rasistowski występ w „Twoja twarz brzmi znajomo”? Jest oświadczenie producenta programu

Po medialnej burzy produkcja programu wydała oświadczenie, które zamieszczono m.in. na oficjalnym profilu programu na Instagramie. „Jesteśmy ogromnie zaskoczeni ilością komentarzy dotyczących ostatniego występu Boogiego w roli Drake'a. Polska edycja programu, odbierana jako wzorcowa dla innych krajów, zawsze stara się pokazywać nie tylko fantastyczne i jak najbliższe oryginałom występy, ale równie ważny jest dla nas, jak i dla artystów biorących udział w show, charytatywny cel programu” – czytamy w oświadczeniu producentów.

W komunikacie podkreślono, że „jest to program rozrywkowy, a jego intencją jest jak najbardziej precyzyjne odtworzenie wizerunku i występu znanych i cenionych artystów”. Przytoczono również wiele przykładów, kiedy polscy artyści wcielali się w role czarnoskórych muzyków m.in. Beyonce, Whitney Houston, Steviego Wondera czy Missy Elliot. Podano także przykład Rafała Szatana, którego kreacja Jasona Derulo spodobała się samemu artyście. „Intencją każdego uczestnika programu TTBZ, a także całej produkcji, zawsze jest wierne odzwierciedlenie występu, a także oddanie hołdu muzycznego artystom, który dla nas jako odbiorców muzyki, tak samo jak dla Was, jest najważniejszy” – podsumowano.

„Poważna różnica kulturowa”

W programie „Twoja twarz brzmi znajomo” uczestnicy mają wyglądać niemal identycznie jak artyści, w których rolę się wcielają. Podobnie było przy okazji występu Bogumiła Romanowskiego, który w ostatnim odcinku wykonał utwór „Hotline Bling” Drake'a. Uczestnik pojawił się na scenie w pełnej charakteryzacji, której jeden element nie spodobał w krajach anglojęzycznych. Chodzi o pomalowaną na czarno twarz Romanowskiego. Zwróciły na to uwagę zagraniczne serwisy, m.in. etcanada.com oraz complex.com.

„Wygląda na to, że istnieje poważna różnica kulturowa, jeśli chodzi o blackface w Ameryce Północnej i Polsce” – czytamy na etcanada.com. Dlaczego ten element wywołał takie kontrowersje i został skrytykowany? Blackface to styl teatralnego makijażu zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku. Odwołuje się on do stereotypowych wyobrażeń obecnych w społeczeństwie amerykańskim dotyczących osób o czarnym kolorze skóry i jest uznawany za rasistowski. Ponadto może wzbudzać skojarzenia z czasami niewolnictwa. Amerykańskie portale są zdziwione nawet faktem, że zdjęcie Romanowskiego we wspomnianej charakteryzacji udostępniono na oficjalnych kanałach programu w mediach społecznościowych, m.in. na Instagramie.

