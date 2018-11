Sting i Shaggy na wspólnym koncercie w Polsce

Sting nie od dziś nagrywa z artystami, którzy z pozoru są z innych kręgów kulturowych i wychodzi poza strefę komfortu muzyki rockowej. Każdy, kto był w krajach arabskich, wie, jak ważne było dla tamtego świata muzycznego stworzone razem z algierskim piosenkarzem Cheb Mami „Desert Rose”. Stingowi dało to najlepsze nagranie na albumie z 1999 roku „Brand New Day”. Z kolei dla Cheb Mami była to przepustka do wielkiego świata, czego dowodem były występy nie tylko w najbardziej popularnych amerykańskich talk-show, ale także pojawienie się na scenie podczas finału Super Bowl. Na podobną karierę nie mógł liczyć bośniacki lutnista Edin Karamazov, z którym Sting w 2006 roku stworzył album „Songs from the Labiynth”, wydany przez kultową wytwórnię Deutsche Grammpohon.

„If on a Winter’s Night”, kolejna płyta Stinga z 2009 roku, zaskoczyła z kolei wszystkich – były to pieśni sprzed kilku stuleci. W swojej karierze muzyk zaskakiwał także wtedy, kiedy nagrywał muzykę popularną – u szczytu popularności zakończył granie z The Police. Później powrócił z zespołem w 2007 roku na wyprzedaną na pniu trasę koncertową. Kiedy wszyscy myśleli, że będzie to wielki powrót słynnego rockowego trio, zespół definitywnie powiedział sobie dość.

Jako solowy artysta działa od 1986 roku. Jednak za jego ostatni album, który wniósł coś ciekawego do muzyki, uważa się (jeśli wykluczyć wspomniane „Desert Rose” z 1999 roku) płytę „Ten Summoner’s Tales” z 1996 roku.

