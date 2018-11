Lubię artystyczną udrękę

Pytana przez Marcina Cichońskiego o to, kim jest na polskiej scenie muzycznej, artystka odpowiada, że to jest bardzo dobre pytanie i nie umie na nie odpowiedzieć. - Ja po prostu robię swoje. Udało mi się zadebiutować dość mocno i od razu grać koncerty. To była trochę droga na skróty przez to, że piosenka „Kaktus” pojawiła się w czołówce popularnego serialu („Druga szansa” – red.). Dla mnie to było duże wydarzenie. Wykorzystałam moment i poszłam za ciosem, nagrywając drugą płytę „PYSK” i trzecią „Kęsy” w ciągu kolejnych dwóch lat. Dostałam możliwość robienia tego, co kocham, ale by to zrealizować, trzeba włożyć bardzo dużo pracy, co z kolei sprawia, że nie mam czasu się zastanawiać, kim ja jestem na polskiej scenie. Za to na egzystencjalne pytanie „kim jestem?” odpowiadam sobie już świadomie od wielu lat. Bez tego nie byłoby ani jednej piosenki - mówi.

Czy popularność „Kaktusa” nie zaczęła jej ciążyć?Artystka przyznaje, że sam fakt, że nie posiada telewizora, sprawia, że jest od tego oddzielona. - Moim telewizorem jest Netflix – podobnie jak większości ludzi dzisiaj. Zdarza mi się słyszeć „znam cię” albo „moja córka śpiewa twoją piosenkę z serialu”. I w ogóle nie mam z tym problemu, ponieważ każdy sposób dotarcia do piosenki jest fajny i dobry, zwłaszcza że ja tam daję tylko piosenkę - dodaje.

