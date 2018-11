Zayn Malik przestał identyfikować się z islamem. Muzułmanie namawiają do bojkotu artysty

Zayn Malik, były członek One Direction, a obecnie muzyk solowy, wyznał w rozmowie z Vogue, że nie czuje się już muzułmaninem. Jeszcze kilka miesięcy temu w mediach społecznościowych publikowano zdjęcia, na których muzyk wraz mamą oraz Gigi Hadid celebrował święto Id al-Adha. Teraz jednak Malik podkreślił, że nie może dłużej identyfikować się z islamem. - Nie wierzę, że trzeba jeść określone mięso, które zostało przemodlone w określony sposób. Nie wierzę, że trzeba czytać modlitwę w określonym języku 5 razy dziennie. Jestem po prostu sobą. Nie chcę być definiowany przez moją religię czy moje pochodzenie - tłumaczył dodając, że jest w nim jednak duchowa wiata w to, że Bóg istnieje.

Choć Malik powiedział, że jego rodzice w pełni akceptują jego wybór, część fanów jest oburzona wyznaniem muzyka. Jak podaje The Indepencent, część muzułmańskich fanów Zayna skrytykowała go za jego oświadczenie i zaczęła nawoływać do bojkotu muzyka. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze sugerujące, że Malik zdradził swoją religię. Inni zwracali jednak uwagę na dużą rolę, jaką wokalista miał spełnić w kierunku pokazywania ludziom, jak naprawdę wygląda islam.

Czytaj także:

Gwiazdy wstrzymały oddech dla walki ze smogiem. Promują nietypową akcję