Coldplay zaskoczył fanów. Muzycy zmienili nazwę zespołu

Grupa Coldplay opublikowała nowe nagranie, które powstało przy udziale Pharrella Williamsa. „E-Lo” to zapowiedź składającej się z czterech utworów epki, która została nagrana wspólnie z Global Citizen. „Global Citizen – EP 1” będzie można słuchać od 30 listopada. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz organizacji Global Citizen, która walczy m.in. z problemami skrajnego ubóstwa.

Fani Chrisa Martina mogą być jednak zaskoczeni, ponieważ muzycy opublikowali nagranie nie pod szyldem Coldplay a Los Unidades. Początkowo spekulowano, że może jest to zupełnie inny zespół, jednak w sieci pojawiło się zdjęcie zespołu, na której dość łatwo można zidentyfikować członków Coldplay, a także napis „Y02LPAC81ODL”, który po odpowiednim przestawieniu liter i cyfr daje „COLDPLAY2018”. Ponadto serwis ColdplayXtra dotarł do danych, na które zarejestrowano nazwę Los Unidades – na liście muzyków znaleźli się: Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman i Will Champio, a więc wszyscy członkowie grupy Coldplay.

Jak podaje Sky News, zmiana nazwy zespołu to najprawdopodobniej jednorazowa akcja, która jest związana z festiwalem Global Citizen Festival: Mandela 100, który odbędzie się w Johannesburgu w RPA 2 grudnia. W trakcie wydarzenia upamiętniającego słynnego Nelsona Mandelę wystąpią m.in. Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran, Pharrell Williams czy Usher.

