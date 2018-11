Edyta Górniak wydała oświadczenie na Facebooku. Czego dotyczy?

Już w połowie listopada plotkarskie portale zaczęły rozpisywać się o końcu związku Edyty Górniak z Mateuszem Zalewskim. Internauci zauważyli też, że z kont artystki w mediach społecznościowych zniknęły wspólne zdjęcia. Zalewski i Górniak przestali też wzajemnie obserwować się na Instagramie.

Edyta Górniak postanowiła teraz odnieść się do tej sytuacji na Facebooku. Artystka chce uciąć komentarze i analizy mediów dotyczące jej prywatnego życia. „Dlatego wyłącznie, aby nie pozostawiać więcej pola do dowolnej interpretacji i spekulacji potwierdzam, iż związek Nasz z Mateuszem Zalewskim zmuszona byłam kilka tygodni temu zakończyć” – napisała. „Nie jest to dla Nas obojga łatwy czas, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Mediów, o uszanowanie tego tematu w rozważaniach publicznych” – zaznaczyła dalej. Na koniec dodała: „Niezależnie, mimo okoliczności Naszego rozstania, pozostaję Mateuszowi i najbliższym Jemu osobom niezmiennie życzliwa” .

