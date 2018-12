Słowa piosenki „Baby, It's Cold Outside” nieodpowiednie dla słuchaczy? Nie będą jej puszczać w radiach

Utwór „Baby It's Cold Outside” powstał w 1944 roku. Słowa do piosenki stworzył amerykański kompozytor i autor tekstów Frank Loesser. Napisana jest ona na duet głosów: żeński i męski. Tekst utworu mówi o tym, jak mężczyzna próbuje namówić kobietę, aby została z nim po randce. Kobieta nie jest zdecydowana, jednak za tym, by została, przemawia fakt, że na zewnątrz jest zimno. Piosenka została w 1949 roku wykorzystana w musicalu „Neptune's Daughter” .

W oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze prezenter radia Cleveland Star 102 Glenn Anderson napisał, że piosenka jest przesączona manipulacją i nie jest odpowiednia do tego, by puszczać ją w radiu w erze post-#MeToo.

Zdania co do tego są podzielone. Niektórzy fani piosenki zaczęli jej bronić, zwracając uwagę na to, że została napisana w zupełnie innych czasach. Anderson twierdzi, że piosenka opisuje rodzaj manipulacyjnego zachowania seksualnego potępionego przez ruch #MeToo. Zachowanie tego typu obejmuje na przykład skorzystanie z kogoś słabszej pozycji, błędne odczytanie sygnałów dotyczących zgody i ignorowanie wyraźnych oznak oporu. Internauci zwracają jednak uwagę, że piosenka opisuje po prostu żartobliwe przekomarzanie się między kochankami. „Nie wierzę, że chodzi o gwałt, to żartobliwe przekomarzanie się w czasach, kiedy gdy kobieta była zainteresowana, ludzie myśleli o niej źle” – pisze jeden z komentujących. Inni zwrócili z kolei uwagę na „gorsze” utwory, które nie zostały zakazane. „Powinniście zatem przestać grać też piosenki takie jak: »Santa Baby«, »I Saw Mommy Kissing Santa Claus« czy »Grandma Got Run Over«” – podkreśla kolejny internauta.

Poniżej przedstawiamy polskie tłumaczenie słów piosenki (za tekstowo.pl):

Kochanie na zewnątrz jest zimno

(Ja naprawdę nie mogę zostać) Ale kochanie na zewnątrz jest zimno

(Muszę iść) Ale kochanie na zewnątrz jest zimno

(Ten wieczór był) miałem nadzieję, że wpadniesz

Kochanie na zewnątrz jest zimno

(Ja naprawdę nie mogę zostać) Ale kochanie na zewnątrz jest zimno

(Muszę iść) Ale kochanie na zewnątrz jest zimno

(Ten wieczór był) miałem nadzieję, że wpadniesz

(Tak bardzo miły) Będę trzymał twoje dłonie, one są zimne jak lód

(Moja matka zacznie się martwić) Piękna, co tak się spieszysz?

(Mój ojciec będzie chodzić tam i z powrotem) Posłuchaj huczenia kominka

(Więc naprawdę chyba muszę już pędzić) Piękna proszę nie spiesz się

(No cóż, może tylko pół drinka) Włącz jakieś nagrania podczas gdy ja naleję

(Co mogą pomyśleć sąsiedzi) Kochanie bardzo źle jest tam

(Powiedz, co jest w tym napoju) Żadnej taksówki, nie złapiesz tam

(Chciałbym wiedzieć jak) Twoje oczy są jak światło gwiazd obecnie

(Aby przerwać to zaklęcie) Wezmę twój kapelusz twoje włosy wyglądają pierwszorzędnie

(Powinnam powiedzieć nie, nie) Mogę przysunąć się bliżej

(Przynajmniej powiem, że próbowałam) Jaki jest sens ranić moją dumę

(Ja naprawdę nie mogę zostać) Kochanie nie przeciągaj

(Oboje) Kochanie jest zimno na zewnątrz

(Ja po prostu muszę iść) Kochanie na zewnątrz jest zimno

(Odpowiedź brzmi: nie) Kochanie na zewnątrz jest zimno

(To powitanie było) Jakie to szczęście że wpadłaś

(Takie miłe i ciepłe) Spójrz przez okno na wichurę

(Moja siostra będzie podejrzliwa) O rany twoje usta wyglądają pyszne

(Mój brat będzie tam przy drzwiach) Fale przy brzegu tropikalnym

(Moja niezamężna ciotka jest złośliwa) O rany twoje usta są wspaniałe

(Ale może tylko papierosa) Nigdy nie było takiej śnieżycy wcześniej

(Mam wrócić do domu) Ale kochanie chcesz zamarznąć tam

(Powiedz pożyczysz mi płaszcz) To jest do twoich kolan, tam

(Naprawdę byłeś wspaniały) ja drżę kiedy dotykasz moją rękę

(Ale nie widzisz) Jak możesz mi to zrobić

(Jest skazane na jutrzejsze rozmowy) Pomyśl o moim życia smutku

(Przynajmniej będzie wiele domniemań) Jeśli złapiesz zapalenie płuc i umrzesz

(Ja naprawdę nie może zostać) Daj spokój z tą starą śpiewką

(Oboje) Kochanie jest zimno

(Oboje) Kochanie jest zimno na zewnątrz.