Steczkowska w zakrwawionej koszuli z napisem „Konstytucja”. Strój piosenkarki wywołał burzę w sieci

Podczas koncertu „Spotkania z legendą” na warszawskim Torwarze na scenie pojawili się m.in. Justyna Steczkowska, Kasia Kowalska, Natalia Nykiel, Skubas, Igor Herbut i Piotr Cugowski. Uwagę fanów zwrócił przede wszystkim strój Justyny Steczkowskiej. Wokalistka miała na sobie białą koszulę z dużą, czerwoną plamą przypominającą krew. Z tyłu na koszuli pojawił się wielki, czerwony napis „Konstytucja”. Z opisu zamieszczonego przez artystkę wynika, że jej strój nawiązywał do twórczości Grzegorza Ciechowskiego oraz piosenki „Moja krew”.

Artystka zamieściła zdjęcia z koncertu na swoim profilu na Instagramie. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część fanów Steczkowskiej twierdziła, że piosenkarka „nie powinna się mieszać do spraw politycznych i manifestować swoich poglądów”. „Skoro pani zaczęła z polityką, to ja już nie kupię Pani płyty i tym bardziej nie pójdę na koncert”, „Jak kariery muzycznej nie da się zrobić, to w politykę uderza, byle o niej gadali” - pisali internauci. Pod fotografią wokalistki można jednak znaleźć wiele pochlebnych komentarzy od osób, które doceniły odwagę artystki i chwaliły ją za „publiczne wyrażenie swoich poglądów”.

