Finaliści „Masterchefa” TVN atakowani przez internautów. Sieć zalały rasistowskie komentarze

Zakończyła się siódma edycja programu „Masterchef”. Jury w składzie Anna Starmach, Michael Moran i Magda Gessler uznało, że największe umiejętności kulinarne pokazała Ola Nguyen. Werdykt jurorów nie spodobał się części internautów. W sieci pojawiło się mnóstwo osób, które zarzucają Nguyen, że umie gotować tylko dania kuchni azjatyckiej. Niektórym widzom nie spodobał się również fakt, że zwyciężczyni programu jest Polką pochodzenia wietnamskiego. Krytyczne komentarze kierowano także pod adresem drugiego finalisty – mającego rumuńskie korzenie Laurentiu Zediu.

Sprawą zajął się m.im. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. „Program »Masterchef« w TVN wygrała Ola Nguyen – Polka pochodzenia wietnamskiego. Drugi z finalistów natomiast ma korzenie rumuńskie. I to wystarczyło, by ruszył rasistowski hejt. T»o Masterchef edycja Vietnam?«, »W lewackiej telewizji Polak nie wygra« – to tylko najłagodniejsze komentarze. Admini fanpage'a »Masterchefa« mieli pełne ręce roboty, by usuwać nienawistne wpisy” – czytamy na profilu OMZRiK. Przedstawiciele ośrodka zapowiedzieli, że wpisy o charakterze rasistowskim zostaną zgłoszone do prokuratury. Wszystkie cytujemy w zadziwieniu, że tyle negatywnych emocji może w niektórych wywoływać drobna dziewczyna, która nic im nie zrobiła, bo przecież nawet jej nie spotkali – dodali przedstawiciele OMZRiK.