Przez 54 godziny grali w gry i zebrali ponad 83 tys złotych

Zebrana kwota to 83 654,26 zł, łącznie 67 zaangażowanych gwiazd Internetu, zawodników esportowych i influencerów, 54 godziny bezustannej gry, 200 000 widzów – taki jest bilans tej weekendowej, charytatywnej akcji. Uczestnicy charytatywnego wyzwania przez ponad dwie doby kwestowali, grając w popularne gry i organizując wyzwania dla swoich fanów. W tym czasie żywiołowo komentowali rozgrywkę, ale przede wszystkim nawoływali widzów do wpłat na rzecz pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka. Całą inicjatywę można było na bieżąco śledzić podczas internetowej transmisji.

Dwa razy podczas pojedynczego wejścia na wizję, trwającego za każdym razem cztery godziny, udało się zebrać kwotę 15 tys. zł, a najwyższy zarejestrowany datek od jednej osoby to aż 10 tys. zł.

– Stream charytatywny to najlepsza okazja, żeby wspierać najbardziej potrzebujących, a w tym przypadku tych najmłodszych. Jak co roku udało nam się uzbierać pokaźną sumę. Za to chciałbym serdecznie z całego serca podziękować wszystkim widzom, którzy wsparli taką super akcję – mówi Piotr „Izak” Skowyrski, jeden z uczestników i znana postać na międzynarodowej arenie esportowej, który komentował także mecze polskiej reprezentacji podczas Euro 2016 i na tegorocznym mundialu w Rosji. – Nieczęsto zdarza się, że tylu streamerów zbiera się w jednym miejscu, żeby pomagać, przy okazji dobrze się bawiąc. To okres świąteczny sprawia, że wszyscy staramy się zrobić coś dla innych. Mam szczerą nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zebrać jeszcze więcej – dodaje.

Uzbierana suma zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu dla pacjentów Kliniki Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka.

– Wcześniej nie mieliśmy pojęcia o istnieniu takiej rewelacyjnej społeczności graczy – mówi Elżbieta Golińska, prezes Fundacji Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka. – Jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na pomocy dzieciom i przyznaję, że to wielkie odkrycie. Wspaniali ludzie, którzy dzięki tej inicjatywie pokazali jak pięknie i bez zadęcia można wesprzeć małych pacjentów z CZD. Ogromnie dziękuję w ich imieniu wszystkim darczyńcom za to, że w tak krótkim czasie udało się zebrać tak dużą sumę pieniędzy – zaznacza.