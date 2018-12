Kożuchowska o roli w filmie Vegi: Towarzyszyła mi obawa, czy nie posuwamy się za daleko

Małgorzata Kożuchowska to jedna z bardziej rozpoznawalnych aktorek teatralnych i filmowych. Śmierć granej przez nią w serialu „M jak miłość” Hanki Mostowiak wywołała największą falę internetowych komentarzy i memów w historii polskich seriali. 14 grudnia na platformie Showmax odbyła się premiera najnowszego filmu Patryka Vegi z aktorką w roli głównej pt. „Plagi Breslau”. – To, co Patryk mi zaproponował, było kompletne i zupełnie inne od wszystkiego, co robiłam do tej pory – mówi aktorka w rozmowie z „Wprost”.

– Oczywiście pracowaliśmy nad tą postacią przed rozpoczęciem zdjęć, więc miałam czas, żeby ułożyć ją w swojej głowie. Na początku towarzyszyła mi obawa, czy nie posuwamy się za daleko albo czy jestem w stanie uwiarygodnić tę postać w oczach widza. Zaryzykowałam. Potraktowałam to jak wyzwanie, kolejną możliwość sprawdzenia się. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, to od dawna tęskniłam za rolami, które wymagają takich przemian. Oczywiście zmiana dla samej zmiany nie jest niczym interesującym i szybko się nudzi. Ale w momencie, kiedy psychologicznie podbija postać i uwiarygadnia ją, wtedy jest uzasadniona. Już nie wspomnę o tym, że to bardzo ułatwia aktorowi wejście w rolę. Na szczęście już na początku mojej kariery miałam możliwość przechodzenia takich transformacji. Wystarczy wspomnieć „Kilera”, w którym Juliusz Machulski totalnie mnie zmienił. Miałam rude włosy, zielone oczy i wyglądałam trochę jak nie ja – opowiada.