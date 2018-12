Pamiętacie upiorną Samarę z filmu „The Ring”? Zobaczcie jak zmieniła się aktorka, która ją zagrała

„The Ring” to kultowy film wyreżyserowany przez Gore’a Verbinskiego w 2002 roku. Podstawą scenariusza była powieść „Ring”, której autorem jest japoński pisarz Koji Suzuki. Widzowie zapamiętali głównie Samarę - upiorną dziewczynkę, która wynurzała się ze studni, aby zabijać. W jej rolę wcieliła się urodzona w 1990 roku amerykańska aktorka Daveigh Chase. Zanim przeniosła się do Los Angeles, by podjąć pracę aktorki, mieszkała w Albany w stanie Oregon. Choć to właśnie rola Samary przyniosła jej największą popularność, aktorka ma na swoim koncie wiele ról filmowych i serialowych. 28-letnia obecnie aktorka w niczym nie przypomina przerażającej dziewczynki z „The Ring”.

Widzowie mogli ją oglądać m.in. w filmach takich jak „A.I. Sztuczna inteligencja”, „Haunted Lighthouse”, „Beethoven 5”, „The Ring 2”, „Trzy na jednego”, „S. Darko” czy „Zabójcza namiętność”. Chase dubbingowała także różne postaci w wielu filmach animowanych m.in. „Spirited Away: W krainie bogów”, „Lilo i Stich” czy „Stich: Misja”.