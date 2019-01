Beyonce i Jay-Z zachęcają do weganizmu. „Uczyńmy z tej misji ruch”

Beyonce Knowles-Carter i Jay-Z zachęcają swoich fanów do przejścia na weganizm w nowej książce Marco Borgesa „The Greenprint”. Małżeństwo wyjaśnia jak ważna jest dla nich ta dieta i co wnosi do ich życia.