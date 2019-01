Ponad 50 tys. książek, piosenek i filmów za darmo od 1 stycznia. Wśród nich prawdziwe klasyki

Krótko mówiąc, przejście danego dzieła do domeny publicznej oznacza, że nikt nie posiada do niego praw. To z kolei prowadzi do kolejnego prostego wniosku: dane wytwory każdy może teraz powielać, odtwarzać, przyswajać, remiksować lub przekształcać całkowicie za darmo.

Spójrzmy na to od strony praktycznej. Jeżeli chodzi o książki, trafiają one na internetowe listy z bezpłatnymi e-bookami. W sieci łatwo znaleźć zbiory tego typu książek w języku polskim, jak również w oryginale. Niektórych książek ze skróconej listy publikowanej poniżej możecie szukać pod tym adresem.

Edgar Rice Burroughs, Tarzan and the Golden Lion



Agatha Christie, The Murder on the Links



Winston S. Churchill, The World Crisis



e.e. cummings, Tulips and Chimneys



Robert Frost, New Hampshire



Kahlil Gibran, The Prophet



Aldous Huxley, Antic Hay



D.H. Lawrence, Kangaroo



Bertrand and Dora Russell, The Prospects of Industrial Civilization



Carl Sandberg, Rootabaga Pigeons



Edith Wharton, A Son at the Front



P.G. Wodehouse, works including The Inimitable Jeeves and Leave it to Psmith



Viginia Woolf, Jacob's Room



Miguel Cervantes, Don Quixote



Charles L. Dodgson (Lewis Carroll), Alice's Adventures in Wonderland



Alexandre Dumas, The Three Musketeers



Filmy z domeny publicznej mogą być jeszcze łatwiej nadawane w telewizji czy publikowane na portalach internetowych z darmowymi plikami wideo. Wśród nich m.in.:

Safety Last!, reżyseria Fred C. Newmeyer i Sam Taylor oraz Harold Lloyd



The Ten Commandments, reżyseria Cecil B. DeMille



The Pilgrim, reżyseria Charlie Chaplin



Our Hospitality, reżyseria Buster Keaton i John G. Blystone



The Covered Wagon, reżyseria James Cruze



Scaramouche, reżyseria Rex Ingram



Muzyka należąca do domeny publicznej może być teraz remiksowana czy wykorzystywana jako tło do filmów i prezentacji, bez obawy o naruszenie praw autorskich i konieczność uiszczania opłat. Darmowe stały się m.in.:

Yes! We Have No Bananas, w.&m. Frank Silver & Irving Cohn



Charleston, w.&m. Cecil Mack & James P. Johnson



London Calling! (musical), by Noel Coward



Who’s Sorry Now, w. Bert Kalmar & Harry Ruby, m. Ted Snyder



Songs by “Jelly Roll” Morton including Grandpa’s Spells, The Pearls, and Wolverine Blues (w. Benjamin F. Spikes & John C. Spikes; m. Ferd “Jelly Roll” Morton)



Works by Bela Bartok including the Violin Sonata No. 1 and the Violin Sonata No. 2



Tin Roof Blues, m. Leon Roppolo, Paul Mares, George Brunies, Mel Stitzel, & Benny Pollack



Wszystkie dzieła sztuki wchodzące w skład domeny publicznej mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych i łączone ze sobą nawzajem (na przykład poezja może być wykorzystywana jako tekst w nowych utworach muzycznych).