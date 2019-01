Przykra niespodzianka dla fanów Britney Spears. Artystka zawiesza karierę muzyczną

13 lutego miała się rozpocząć już druga z rzędu rezydentura Britney Spears w Las Vegas pod hasłem „Britney Domination”. Jednak wszystkie zaplanowane na ten rok koncerty zostaną odwołane. Artystka poinformowała za pośrednictwem Facebooka, że chce poświęcić najbliższe miesiące rodzinie. Britney Spears wyznała, że jej ojciec od jakiegoś czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

„Nawet nie wiem jak zacząć, czekałam na te koncerty tak bardzo...Nie mogłam się ich doczekać, chciałam was wszystkich zobaczyć w tym roku. Dlatego odwołanie występów łamie moje serce. Jednak to, co jest w życiu ważne to rodzina i to ją stawiam teraz na pierwszym miejscu. I to właśnie z powodów rodzinnych musiałam podjąć taką a nie inną decyzję” – napisała wokalistka.

Spears dodała, że kilka miesięcy temu jej ojciec trafił do szpitala i prawie umarł. „Wszyscy jesteśmy niezwykle wdzięczni, że udało mu się pokonać chorobę, ale nadal przed nim długa droga do tego, aby odzyskać zdrowie i pełnię sił. W tej chwili muszę się skoncentrować na rodzinie i mam nadzieję, że wszyscy to zrozumiecie” – dodała piosenkarka.

Ci, którzy zakupili już bilety na koncerty artystki otrzymają pełen zwrot pieniędzy.