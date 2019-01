Gwiazdy zaśpiewają Gintrowskiego i Herberta

Ponad trzy miliony widzów obejrzało w grudniu premierowy koncert telewizyjny „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie”. Publiczność w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu będzie miała okazje wysłuchać aranżacji pieśni Przemysława Gintrowskiego do wierszy Zbigniewa Herberta. Podczas koncertu we Wrocławiu widzowie usłyszą pieśni legendarnego barda w nowych opracowaniach Jana Stokłosy. Wybrzmią m.in.: „Prośba”,,,Nike, która się waha”, Pieśń o bębnie” „Potęga smaku”, ‘ Wilki”,”Karol Levittoux” oraz „Dokąd nas zaprowadzisz Panie”.

Na scenie NFM wystąpią: Renata Przemyk, Aleksandra Gintrowska, Julia Gintrowska, Paulina Grochowska Zbigniew Zamachowski, Łukasz Drapała, Marek Piekarczyk i Jakub Wocial. Kierownikiem muzycznym i autorem wszystkich aranżacji pieśni Gintrowskiego jest Jan Stokłosa, który również poprowadzi tego wieczoru orkiestrę Narodowego Forum Muzyki Filharmonii Wrocławskiej oraz 5 osoby band. Artystom będzie towarzyszył chór pod kierownictwem Zuzanny Falkowskiej.

Reżyserem i producentem koncertu jest Gabriela Gusztyn Popławska. Koncert poprowadzi Monika Zamachowska.

Organizatorem koncertu „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” jest Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego.

Gintrowski, a jednak coś po nas zostanie…

7 lutego

NARODOWE FORUM MUZYKI

Godzina: 20.00

Bilety już w sprzedaży: w kasach teatru oraz online.