Iggy Pop podczas swojej audycji na antenie BBC Radio 6 polecił trzy polskie piosenki!

Amerykański muzyk w doborze prezentowanej w BBC Radio 6 muzyki ma całkowitą swobodę. W związku z tym to wielkie wyróżnienie dla artystów z Polski. Podczas ostatniej z audycji polecił słuchaczom piosenki "Rise" Zamilskiej, "Hoży i świeży" zespołu Hańba oraz "To Me" austostwa Trupa Trupa.

Zarówno Zamilska jak i zespoły wyróżnione przez najważniejszego z pionierów punk rocka odnotowali to na swoich profilach w mediach społecznościowych.