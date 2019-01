The Cranberries wypuściło singiel z ostatniego albumu z Dolores O'Riordan. Posłuchaj

Zespół The Cranberries wypuścił do sieci nowy singiel i szczegóły ostatniego albumu, który powstał z Dolores O'Riordan, który został nagrany przed śmiercią wokalistki. Wyprodukowany przez Stephena Streeta krążek zatytułowany „In the End” znajdzie się na rynku 26 kwietnia.