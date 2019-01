Maryla Rodowicz żali się, nie ma pieniędzy na wydanie nowej płyty

Maryla Rodowicz, która ma obecnie 73 lata, nadal aktywnie działa na scenie. Kalendarz koncertowy artystki niemal pęka w szwach. W rozmowie z Faktem wokalistka przyznała, że nie ma wystarczających środków finansowych, aby nagrać album swoich marzeń. Rodowicz podkreśliła, że nie ma pieniędzy aby wynająć studia i opłacić muzyków. – Ja lubię nagrywać z rozmachem, z kwartetem smyczkowym, z wybitnymi muzykami. Wszystko to składa się na bardzo wysokie koszty, bo około 200 tysięcy złotych! Potrzebuję więc sponsora – stwierdziła wokalistka. Artystka podkreśliła, że aktualnie nie może liczyć na wsparcie wytwórni muzycznej. – Nie finansuje ona wszystkich kosztów nagrania płyty, czyli producenta, studia. Biorą na siebie tylko promocję płyty – przyznała.

Zapytana o to, dlaczego nie zainwestuje własnych środków finansowych, Rodowicz stwierdziła, że...obawia się porażki. – Trzeba by czekać dwa lata, aż to się zwróci. Albo i nie zwróci...Tak czy inaczej zamrożenie takich pieniędzy jest ryzykowne. Mam teraz w głowie mnóstwo nowych piosenek, ale nie wiem, jak to rozegrać – podsumowała Rodowicz dodając, że poszukuje sponsora swojej płyty.

