Frida. Życie Sztuka Rewolucja.

Spektakl jest autorskim zapisem dramaturgicznym Jakuba Przebindowskiego, aktora, reżysera, autora sztuk teatralnych, inspirowany życiem i twórczością Fridy Kahlo z pogranicza teatru, video art., performance, video teatru. W roli Fridy Kahlo występuje Martyna Kliszewska - aktorka i malarka, absolwentka wydziału aktorskiego PWST w Krakowie oraz wydziału malarstwa i rysunku ASP w Łodzi.

Twórcy przedstawienia podejmują próbę przyjrzenia się kulturowym i społecznym stereotypom postrzegania kobiet w świecie sztuki. Malarski świat, opowiedziany w szczególny sposób, nie tylko pozwala na ponowne spotkanie z twórczością Fridy Kahlo ale także podejmuje pytanie o granice wolności w sztuce oraz wpływie życia osobistego na twórczość.

Część zdjęć video została zrealizowana we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie/ Muzeum w Nieborowie i Arkadii. To właśnie w Nieborowie Diego Rivera zamieszkał podczas swojej powojennej wizyty w Polsce.

Patronat Honorowy nad projektem objęła Ambasada Meksyku w Polsce. Komitet Honorowy nad spektaklem tworzą uznani polscy artyści malarze Edward Dwurnik i Rafał Olbiński oraz Marek Keller promotor sztuki meksykańskiej w Polsce.

Opis sztuki: W ostatnich chwilach życia Frida Kahlo opowiada o sobie i sprawach dla siebie najważniejszych. Ten szczególny monolog, z pogranicza jawy i snu, przerywany obrazami pełnymi meksykańskich kolorów, meksykańskiej muzyki- ale także kadrami inspirowanymi pracami artystki- przenosi nas do świata tak charakterystycznego dla malarki. Sztuka, miłość, choroba, kalectwo, ogromna pasja życia oraz walka o piękno i prawdę to tylko niektóre punkty wyjścia do opowieści o tej niezwykłej artystce.

Scenariusz i reżyseria Jakub Przebindowski, scenografia - Witek Stefaniak, choreografia - Anna Głogowska, muzyka - Ygor Przebindowski, Kostiumy i stylizacje - Martyna Kliszewska, zdjęcia do projekcji Michał Jaskulski, zdjęcie na plakat - Katarzyna Chmura.

W roli głównej Martyna Kliszewska.