Eurowizja 2019. Podano szczegóły wyboru reprezentanta Polski

Dotychczas reprezentant Polski był wybierany wewnętrznie w latach 1994–1999, 2001, 2005, 2014 i 2015. To właśnie eksperci stali za wyborem m.in. Edyty Górniak, Justyny Steczkowskiej, Cleo&Donatana czy Ivana i Delfina. Od 2016 roku wokaliści, którzy brali udział w konkursie Eurowizji byli wyłaniania przez preselekcje, które były transmitowane przez TVP. Z regulaminu opublikowanego przez Telewizję Polską wynika, że o tym kto pojedzie do Tel Awiwu, aby reprezentować Polskę zadecyduje specjalna komisja konkursowa powołana przez telewizję. Tym samym w 2019 roku nie odbędą się preselekcje, w których artystę wybierali zarówno jurorzy, jak i telewidzowie.

Nasz reprezentant zostanie wyłoniony najpóźniej do 8 lutego. Do 65 lutego muzycy, którzy chcieliby wziąć udział w Konkursie Eurowizji mogą zgłaszać swoje kandydatury do krajowych eliminacji. Zgodnie z regulaminem wybrany artysta będzie miał obowązek dostarczyć do 5 marca oficjalny teledysk promujący konkursową piosenkę.

64. Konkurs Piosenki Eurowizji

64. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Izraelu. To efekt zwycięstwa w 2018 roku piosenkarki Netty Barzilai. Wybór miasta gospodarza poprzedziło wiele dyskusji. Tuż po zwycięstwie Netta wyszła bowiem na scenę i powiedziała: Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. Te słowa oburzyły część fanów konkursu, którzy zwracali uwagę na to, że Eurowizja jest konkursem apolitycznym. Jerozolima od lat jest przedmiotem sporu między Izraelem a Palestyńczykami. Organizacja Narodów Zjednoczonych i większość państw nie uznają Jerozolimy jako stolicy Izraela. Europejska Unia Nadawców (EBU) 13 września wydała komunikat, w którym poinformowano, że następna edycja Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w Tel Aviwie. Jednocześnie podano daty półfinałów imprezy, które odbędą się 14 i 16 maja. Finał Eurowizji nastąpi 18 maja.