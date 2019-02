„Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” we Wrocławiu. Wyjątkowy koncert już 7 lutego

W grudniu 2018 roku premierowy koncert telewizyjny „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” obejrzało ponad trzy miliony widzów. Już 7 lutego 2019 roku o godzinie 20:00 odbędzie się kolejny z cyklu koncertów, tym razem we Wrocławiu. Publiczność we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki będzie miała okazje wysłuchać aranżacji pieśni Przemysława Gintrowskiego do wierszy Zbigniewa Herberta. Podczas tego koncertu widzowie usłyszą pieśni legendarnego barda w nowych opracowaniach Jana Stokłosy. Wybrzmią m.in.: „Prośba”, „Nike, która się waha”, „Pieśń o bębnie” „Potęga smaku”, „Wilki” , „Karol Levittoux” oraz „Dokąd nas zaprowadzisz Panie”.

Na scenie NFM wystąpią: Renata Przemyk, Aleksandra Gintrowska, Julia Gintrowska, Paulina Grochowska, Zbigniew Zamachowski, Łukasz Drapała, Marek Piekarczyk i Jakub Wocial. Kierownikiem muzycznym i autorem wszystkich aranżacji pieśni Gintrowskiego jest Jan Stokłosa, który również poprowadzi tego wieczoru orkiestrę Narodowego Forum Muzyki Filharmonii Wrocławskiej oraz 5 osoby band. Artystom będzie towarzyszył chór pod kierownictwem Zuzanny Falkowskiej.

Reżyserem i producentem koncertu jest Gabriela Gusztyn Popławska. Koncert poprowadzi Monika Zamachowska.

Organizatorem koncertu „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” jest Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego. Współorganizatorem koncertu jest PMPG Polskie Media S.A., a patronami medialnymi są tygodniki „Wprost” i „Do Rzeczy”.

Herbert i Gintrowski

Gintrowski był wielkim miłośnikiem poezji, a szczególnie cenił Zbigniewa Herberta, z którym zresztą znał się osobiście. Nawiązanie do twórczości autora „Pana Cogito” było naturalne – w końcu Sejm RP ogłosił 2018 rokiem wielkiego poety. Gintrowski zmagał się z trudnym zadaniem, przenosząc język poezji na formę pieśni, a artyści na co dzień związani z różnym nurtem muzycznym również nie mają łatwego zadania.

– Koncert pieśni barda wolności, który przez całe życie za najwyższą wartość uznawał niezależność i niepodległość kraju, zyskał szczególne znaczenie w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę – podkreśla prezes Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego, Katarzyna Gintrowska.

Bilety do nabycia w kasach Narodowego Forum Muzyki oraz online na www.nfm.wroclaw.pli na www.bilety24.pl. Bilety dostępne już od 40 zł.

Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego

Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego powstała w celu ochrony imienia, wizerunku i spuścizny artystycznej zmarłego w 2012 r. kompozytora, muzyka i barda Przemysława Gintrowskiego oraz zachowania pamięci o jego twórczości. Głównym celem fundacji jest promocja i popularyzacja twórczości Przemysława Gintrowskiego, a także popularyzacja i promocja kultury i sztuki muzycznej oraz talentów muzycznych, wspieranie edukacji muzycznej oraz działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Fundację powołali członkowie najbliższej rodziny barda.