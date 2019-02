Jeden Osiem L promuje nowy singiel. Będzie hit na miarę „Jak zapomnieć”?

„Grawitacja” zadebiutowała na YouTube 11 lutego. To niemal rok po premierze „Zanim wszystko stracę”, czyli singla Jeden Osiem, który zebrał ponad 2 mln wyświetleń. Czy nowy kawałek będzie cieszył się taką samą popularnością? Grupa z pewnością marzy, by singiel stał się hitem na miarę „Jak zapomnieć”, który jest nieodłącznie kojarzony właśnie z tym Jeden Osiem L.

„Grawitacja” to opowieść o ciągłym zmaganiu się z codziennością oraz o „przezwyciężaniu własnych ograniczeń w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów i poszukiwaniu sensu tych zmagań” . „Dla każdego będzie miał trochę inne znaczenie, ponieważ każdy ma swoją własną grawitację, którą musi pokonać, żeby rozwinąć skrzydła i polecieć. Najważniejsze jest jednak to, o co walczymy. Jeśli marzenia nie będą pustymi zachciankami przesączonymi egoizmem, zawsze znajdzie się ktoś, kto w przypadku porażki pomoże nam się podnieść” – czytamy w komunikacie Jeden Osiem L cytowanym przez Radio Zet.

To śpiewała cała Polska

W 2003 roku utwór „Jak zapomnieć” grupy Jeden Osiem L szturmem zdobył listy przebojów. Słowa „ile dałbym, by zapomnieć Cię, Wszystkie chwile te, które są na nie” nuciła wówczas cała Polska. Piosenka stała się również obiektem krytyki ze strony fanów oraz wykonawców hip-hopu, którzy uważali, że muzyka Jeden Osiem L to hiphopolo, które nie pasuje do hip-hopowego stylu a wręcz go ośmiesza. Mimo tego, album grupy w krótkim czasie uzyskał status Złotej Płyty. Z kolei singiel Kilka chwil wydany w 2007 roku był przez dwa miesiące najczęściej granym polskim utworem w rozgłośniach radiowych. Po kilkuletniej przerwie w 2014 roku zespół wydał nową płytę „Dekada”, która jednak przeszła bez echa.

W kwietniu 2018 roku zespół w składzie Łukasz (wokalista) oraz Chris Toffson (kompozytor i producent wszystkich dotychczasowych nagrań zespołu) ogłosił reaktywację.