Paweł Małaszyński ma poważne problemy ze zdrowiem. „Ma zakaz wychodzenia na jakąkolwiek scenę”

Paweł Małaszyński jest znany przede wszystkim jako aktor serialowy, teatralny i filmowy. Widzowie mieli go okazję oglądać m.in. w „Magdzie M”, „Listach do M”, „Świadku koronnym” czy „Belle Epoque”. Aktor regularnie pojawia się na deskach Teatru Kwadrat w Warszawie. Od 2004 roku Małaszyński jest także członkiem rockowo-grungeowego zespołu Cochise. Zespół nagrał cztery albumy studyjne i wystąpił między innymi na Impact Festival oraz dużej scenie Przystanku Woodstock. Podczas trasy promującej piąty album grupy aktor doznał poważnej kontuzji.

„Niestety, ze względu na uraz kręgosłupa, jakiego doznał Paweł przed wczorajszym koncertem w Mikołowie, zmuszeni jesteśmy odwołać również nasz najbliższy koncert przed Luxtorpedą w Białymstoku” – przekazali członkowie zespołu Chocise. W oficjalnym oświadczeniu muzycy podkreślili, że „sytuacja jest na tyle poważna, że w ciągu kilku najbliższych dni Paweł ma zakaz wychodzenia na jakąkolwiek scenę, a potem czeka go długotrwała rehabilitacja”. „W imieniu naszego kolegi dziękujemy za słowa wsparcia i mimo wszystko zapraszamy 16 lutego do Gwintu, gdzie zagra dla Was Luxtorpeda” – podkreślili muzycy.

