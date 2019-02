Prezenter stracił pracę w TVP. „Jest to dla mnie zaskakująca i bolesna wiadomość”

„The Wall – wygraj marzenia” jest oparty na amerykańskiej licencji. W każdym odcinku występuje para uczestników, którzy odpowiadają na pytania. W studio znajduje się wysoka ściana z 15 kieszeniami z określonymi kwotami pieniędzy – od 1 do 100 tys. złotych. Po każdym pytaniu, ze szczytu spada kula i odbija się od kołków, które zmieniają trajektorię kuli tak, że do ostatniego momentu nie wiadomo, w którą z 15 kieszeni otworów kula wpadnie i jaką wskaże kwotę. Do tej pory gospodarzem teleturnieju był Paweł Orleański. W wiosennej ramówce nie będzie już gospodarzem programu. Jak podaje portal Wirtualne Media, zastąpi go Maciej Kurzajewski.

„Jest mi niezmiernie przykro poinformować Was, że niestety nie zobaczymy się już w nowych odcinkach programu. Decyzją TVP program zostaje na antenie z nowym prowadzącym. Nie będę przed Wami ukrywał, że jest to dla mnie zaskakująca i bolesna wiadomość. Te wspólne trzy sezony, dające w sumie aż 52 odcinki wspaniałej przygody, były dla mnie cudownym doświadczeniem i ogromną zawodową lekcją” – napisał prezenter na swoim profilu na Facebooku.

„Poznałem w tym programie niesamowitych ludzi, którzy poświęcają siebie i swój cenny czas innym. Nie zmieniajcie się. Naprawdę wierzę, że dobro powraca i wróci do Was ze zdwojoną siłą. Wierzę też w pracowitość, profesjonalizm i oddanie. Dlatego dalej z oddaniem będę robił swoje” – dodał.