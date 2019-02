Wpadka podczas transmisji gali w TVN. Przerwano występ Pawła Domagały

Bestsellery Empiku zostały rozdane po raz 20. Nagrody pierwszy raz przyznano w 2000. Wyróżnieniom od początku przyświecała jedna idea – nagradzać tych, którzy są uwielbiani przez fanów. Bestsellery Empiku odzwierciedlają bowiem rynkowy sukces twórców. Każdy zakup w salonach Empik i na Empik.com, którego dokonali fani w ubiegłym roku, to oddany przez nich głos na konkretny tytuł w plebiscycie. W tegorocznej edycji wyróżniono m.in. Dawida Podsiadło za płytę „Małomiasteczkowy”, Andrea Bocellego za album „Si”, filmy „Zimna wojna” oraz „Mamma Mia! Here we go again!”, Katarzynę Nosowską za książkę „A ja żem jej powiedziała” czy Kubę Wojewódzkiego za „Nieautoryzowaną biografię”.

Podczas gali rozdania nagród prowadzonej przez Marcina Prokopa wystąpili m.in. Brodka, Dawid Podsiadło, Roksana Węgiel oraz Paweł Domagała, który zaśpiewał swój największy hit „Weź nie pytaj” Widzowie stacji TVN, która transmitowała galę, zobaczyli tylko część występu artysty. Został on bowiem przerwany reklamami. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku Kamila Bednarka i Igora Herbuta, którzy wykonali utwór Spragniony.

Fani artystów nie kryją oburzenia tym faktem. Na profilu stacji pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. „To jest kolejna gala w TVN, która w najciekawszym momencie, czyli w czasie występów artystycznych przerywana jest reklamami”, „Reklamy w trakcie występu Bednarka to porażka”, „No sobie jaja zrobiliście z tym Pawłem Domagałą”..., „Człowiek włącza dla Domagały, a TVN w połowie występu wrzuca reklamy”... – pisali oburzeni widzowie.

