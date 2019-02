Popularna przed laty artystka straciła męża. Zastrzelił się we własnym domu

Para była ze sobą od ponad 40 lat. Wcześniej Charo po 12 latach związku zostawiła swojego pierwszego męża Xaviera Cugata, który był od niej o ponad 40 lat starszy. Drugi mąż artystki zajmował się w latach 70. i 80. produkcją telewizyjną. Charo i Rasten byli przez wielu uważani za idealną parę. Z informacji The Independent wynika, że Kjell Rasten popełnił samobójstwo w nocy z niedzieli na poniedziałek 18 lutego. Mężczyzna zastrzelił się w swoim własnym domu w Beverly Hills. Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego producent targnął się na swoje życie. Portal TMZ twierdzi, że tragicznej nocy Charo także była obecna w domu. W rezydencji mieli także przebywać goście małżeństwa. Mimo tego, że pomoc została wezwna niemal natychmiast, a mężczyzna w zaledwie kilka chwil trafił do szpitala, jego życia nie udało się uratować. Charo nie zdążyła pożegnać się ze swoim mężem. Kjell Rasten miał 79 lat. Para miała jedno dziecko - aktora i producenta Shela Rastena.

Kim jest Charo?

Charo, a właściwie Maria del Rosario Merce przed laty wydała kilka albumów i zagrała w wielu popularnych serialach m.in. „Statku miłości”, który był emitowany także w Polsce. Brała udział również w wielu talk-show m.in. „Donny & Marie”, „Tony Orlando and Dawn”, „The Captain and Tennille” czy „The John Davidson Show”. W 2017 roku wystąpiła także w 24. sezonie amerykańskiego Tańca z gwiazdami. Co ciekawe, nieznana jest dokładan data urodzin artystki. Oficjalne dokumenty w jej miejscu urodzenia w Murcji stwierdzają, że jej data urodzenia to 13 marca 1941 r. Po imigracji do Stanów Zjednoczonych Charo oświadczyła, że urodziła się w 1947 r., a następnie zmieniła tą datę na 1949 r. Kilka lat później powiedziała, że jej dokumenty paszportowe były błędne, a faktyczny rok urodzenia to 1951.

