DC wycofuje komiks o superbohaterskim Jezusie. „Opublikuję go gdzie indziej”

Jezus Chrystus jako superbohater? I to nie w roli głównej, a jedynie jako pomocnik (sidekick) Sun-Mana? Dodajmy do tego jeszcze tytuł „Powtórne przyjście” i mamy gotową burzę z oskarżeniami o świętokradztwo. Oburzenie okazało się na tyle duże, że ze wspierania tego zaledwie 32-stronicowego projektu wycofał się gigant branży – DC Comics. Mająca w swoim portfolio Batmana i Supermana firma ugięła się pod naporem krytyki i podziękowała za współpracę duetowi Russell – Pace (przy tym projekcie).

Autor Mark Russell i rysownik Richard Pace nie zamierzają jednak rozpaczać nad skreśleniem ich wizji. Jak zapewniają na Twitterze, będą szukać innego wydawcy. „Moim celem jest pisanie najlepszych historii jakie tylko potrafię o rzeczach, do których czuję głębokie osobiste przywiązanie” – pisał na Twitterze. „Wydawcy mają swoje cele. Czasami nasze cele pokrywają się z celami innych, a czasami nie. To w porządku, kiedy przyznajemy, że się nie pokrywają i idziemy w innych kierunkach” – dodawał. W innym miejscu podkreślał, że ze strony DC spotkały go same pozytywne rzeczy, odzyskał od firmy prawa do swojego dzieła i wkrótce opublikuje je gdzie indziej.

