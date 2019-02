Kontynuacja „Rancza” bez Cezarego Żaka? Jest oświadczenie aktora

Od kilku dni krążą plotki o rozpoczęciu prac nad kontynuacją serialu „Ranczo”. W planach jest także realizacja filmu opartego na historii głównych bohaterów. Cezary Żak potwierdził, że do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej został złożony wniosek w sprawie dofinansowania filmu kinowego, do którego scenariusz napisał Andrzej Gembarowicz dwa lata temu.Radość fanów „Rancza” nie trwała jednak długo, ponieważ jeden z tabloidów poinformował, że w kolejnej części serialu nie zagra Cezary Żak, który rzekomo miał dostać zbyt małą gażę (według dziennikarzy miało by to 400 tys. złotych za serial, a aktor miał chcieć co najmniej 500 tys. złotych).

Żak wydał oświadczenie, w którym odniósł się do medialnych doniesień. „Kolejny raz jestem zmuszony zdementować bzdury, jakimi karmią nas tabloidy. Nieprawdą jest, że nie mam ochoty na wzięcie udziału w kolejnej odsłonie serialu. Zawdzięczam tej pracy tak wiele, że byłoby to co najmniej nie na miejscu” - podkreślił aktor. W dalszej części komentarza zamieszczonego na Facebooku Żak zaprzeczył jakoby miał zażądać 500 tys. złotych, ponieważ „w Polsce się takich pieniędzy nie zarabia, a ponadto nikt z produkcji takich rozmów jeszcze nie prowadzi, bo nie jest pewne czy zdjęcia w ogóle ruszą”. Aktor zdementował także informację dotyczącą zarobków na poziomie 400 tys. złotych.