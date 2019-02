Już dziś koncert „Artyści przeciw nienawiści”. Doda pokazała kulisy przygotowań

Koncert Artyści przeciw nienawiści odbędzie się w środę 27 lutego o godzinie 19 w Atlas Arenie w Łodzi. Nad przygotowaniami do wydarzenia czuwa jego pomysłodawczyni - Doda. Na swoim profilu na Instagramie podzieliła się z fanami zdjęciami oraz filmikami zza kulis imprezy. Kochani, 15 stycznia nagrałam apel do artystów, żebyśmy razem zrobili koncert. Dziś stoję tu, miesiąc i parę dni później, i to, co sobie wyobrażałam w głowie, właśnie stoi. Czyż to nie jest coś pięknego? Czy to nie jest dowód na to, jak warto po prostu walczyć o dobre rzeczy? I wierzyć w siebie nawzajem? I wspólnie tworzyć piękne idee? - powiedziała Doda.

Inicjatywa artystki



Po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Doda zamieściła w mediach społecznościowych fragment teledysku do swojej piosenki, nagranej jeszcze w ramach zespołu Virgin zatytułowanej „Znak pokoju”. Później wyjaśniła, że nagrywa wiadomość zmotywowana ostatnimi sytuacjami, tragicznymi zdarzeniami i tym, co piszą do niej jej fani. – Kiedy odsłuchałam tej piosenki „Znak pokoju”, zrozumiałam, że napisałam ten tekst 15 lat temu i przez te 15 lat nic się nie zmieniło, a wręcz pogorszyło – mówi. Następnie artystka wystosowała prośbę do wszystkich artystów. – Słuchajcie, może zrobimy coś wspólnie w duchu tego utworu „Znak pokoju” – przekażmy sobie znak pokoju, zjednoczmy wszystkich naszych fanów. Zróbmy wspólny koncert, ale nie na zasadzie, że telewizja organizuje i płaci artystom, żeby wystąpili i wynajmuje nas na wykon, tylko zróbmy coś tak od siebie, sami – zaznaczyła.

Dodała, że każdy artysta powinien wyjść i opowiedzieć swoje historie związane z hejtem i przemocą w internecie. – Myślę, że możemy tym pomóc młodym ludziom, swoim fanom, ale przede wszystkim, jako artyści, zrobić kawał dobrej roboty. Przecież po to jesteśmy – my mamy ludzi godzić, jednoczyć w kontrze do całego świata polityki i tych plotek, hejtów w necie. To też na nas się najbardziej odbija, ale też powinniśmy temu najbardziej stawić czoło – podkreśliła.

Czytaj także:

Koncert „Artyści przeciw nienawiści” już dziś, transmisja w internecie. Kto wystąpi i gdzie oglądać?