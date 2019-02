Powstanie Warszawskie przedstawione w grze komputerowej Warsaw. Są pierwsze materiały

Jeśli jesteście ciekawi, na co stać warszawskie studio Pixelated Milk, sprawdźcie ich grę Regalia: Of Men and Monarchs. Na Warsaw przyjdzie nam jeszcze poczekać. Już dziś wiemy jednak, że będzie to produkcja przedstawiająca Powstanie Warszawskie. Po pierwszym filmie animowanym promującym ten tytuł możemy się domyślać, że gra nie zafunduje nam triumfalnego pochodu między czmychającymi hordami nazistów. Będzie to raczej dramatyczna walka o przetrwanie, okupiona krwią towarzyszy broni.

Rozgrywka także nie będzie typowa dla gier wojennych. Zamiast dynamicznej strzelaniny czy gry typu RTS dostaniemy strategię w stylu Darkest Dungeon. Walka w małej drużynie zostanie podzielona na tury, a prowadzeni przez nas powstańcy będą mieć swoje imiona i charakterystyki. Każdy dysponować będzie innego typu bronią i sposobami ataku. Potyczki będą toczyć się w kolejnych dzielnicach Warszawy.

Według zapowiedzi twórców, gra ma ukazać się na komputerach stacjonarnych oraz konsolach: PS4 i Nintendo Switch. Przybliżoną datę premiery określono na trzeci kwartał tego roku. Grywalną wersję polscy twórcy najprawdopodobniej zaprezentują na marcowych targach PAX.

