Niepokojący filmik na Instagramie Dorocińskiego. „Jestem zdruzgotany, zobaczcie ile zniszczeń”

Aktor Marcin Dorociński zamieścił w mediach społecznościowych niepokojące nagranie. Widać na nim kompletnie zdewastowane wnętrze mieszkania. W lokalu panuje ogromny bałagan, ściany są pomazane, na podłodze leżą połamane i poprzewracane meble. – Jestem zdruzgotany...Trudno mi w to uwierzyć. Zobaczcie, ile zniszczeń. Kto to zrobił? Dlaczego? – zastanawiał się artysta ze łzami w oczach. Nagranie w ciągu zaledwie kilku godzin odtworzono kilkadziesiąt tysięcy razy.

Fani aktora natychmiast zaoferowali pomoc. Wielu komentatorów zastanawiało się, czy Dorociński, który słynie z chronienia swojej prywatności, pokazał wnętrze swojego mieszkania, czy też jest to jedna z jego kreacji aktorskich bądź nietypowa akcja charytatywna.

Kilka godzin później na Instagramie aktora pojawił się kolejny filmik, który tylko podsycił ciekawość fanów, o co chodzi w całej sprawie. – Zawsze wiedziałem, że ludzi dobrej woli jest więcej, ale nie sądziłem, że aż tyle. Dziękuję za wsparcie i przepraszam za nerwy, ale to poprzednie nagranie to w bardzo ważnej sprawie jest – mówi Dorociński nadal nie ujawniając szczegółów sprawy.