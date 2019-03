Filmik ze zniszczonym mieszkaniem Dorocińskiego podbił sieć. Wyjaśniamy, o co chodzi

Aktor Marcin Dorociński zamieścił w mediach społecznościowych niepokojące nagranie. Widać na nim kompletnie zdewastowane wnętrze mieszkania. W lokalu panuje ogromny bałagan, ściany są pomazane, na podłodze leżą połamane i poprzewracane meble. – Jestem zdruzgotany...Trudno mi w to uwierzyć. Zobaczcie, ile zniszczeń. Kto to zrobił? Dlaczego? – zastanawiał się artysta ze łzami w oczach. Nagranie w ciągu zaledwie kilku godzin odtworzono kilkadziesiąt tysięcy razy. Fani aktora natychmiast zaoferowali pomoc.

Kilka godzin później na Instagramie aktora pojawił się kolejny filmik, który tylko podsycił ciekawość fanów, o co chodzi w całej sprawie. – Zawsze wiedziałem, że ludzi dobrej woli jest więcej, ale nie sądziłem, że aż tyle. Dziękuję za wsparcie i przepraszam za nerwy, ale to poprzednie nagranie to w bardzo ważnej sprawie jest – mówi Dorociński.

Okazuje się, że zniszczone mieszkanie to...dzieło samego aktora. Artysta zniszczył lokum w ramach kampanii WWF. Wspólnie z nami pan Marcin zachęca do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz działań fundacji WWF Polska. W spocie aktor demoluje mieszkanie, rozbija meble, sprzęty elektroniczne, lustra, a nawet żyrandol. Dziwi cię to? Ty też to robisz. Niszcząc przyrodę niszczysz własny dom – ostrzega – tłumaczą inicjatorzy akcji.

– Gdy pojawiły się raporty klimatyczne, a Donald Trump wypowiedział porozumienie klimatyczne z Paryża, bardzo przejęliśmy się rzeczami, związanymi z klimatem. Marcin został zaproszony jako prelegent na szczyt klimatyczny w Katowicach, razem z WWF postanowiliśmy, że będziemy zajmować się także tą kwestią. Marcin chce przekazywać dobre nawyki i uświadamiać ludzi w tym względzie – tłumaczyła w rozmowie z portalem Onet.pl menadżerka aktora.