Duże zmiany w „Szansie na sukces”. Wiadomo, kto może zastąpić Wojciecha Manna

„Szansa na sukces” to z pewnością jeden z najbardziej popularnych programów muzycznych w Polsce. Jego twórcą była Elżbieta Skrętkowska. Program zaś prowadził Wojciech Mann. „Szansa na sukces” była emitowana od listopada 1993 roku do kwietnia 2012 roku. Dzięki temu programowi karierę muzyczną rozwinęli m.in.: Justyna Steczkowska, Andrzej Lampert, Dominika Gawęda, Katarzyna Cerekwicka, Katarzyna Stankiewicz, Anna Wyszkoni i Ewa Farna. Castingi do nowej edycji programu odbyły się w połowie lutego m.in. w Gdańsku, Katowicach oraz Warszawie.

Na chwilę obecną nie wiadomo, kto będzie gospodarzem nowej edycji show. Na pewno nie będzie nim Wojciech Mann. – Prawdą jest, że na pewno zakończyłem prowadzenie tego programu – powiedział Wojciech Mann. – Czy w innej formie będzie on kontynuowany, tego już nie wiem. Zrezygnowałem z jego prowadzenia. Jako oficjalny powód, który można przyjąć albo nie, podałem to, że we śnie ukazał mi się Jan Paweł Woronicz i powiedział do mnie: 'Już czas' i ja go posłuchałem" – mówił w 2012 roku.

Jak podaje „Super Express”, największe szanse na zastąpienie Wojciecha Manna ma dziennikarz Pytania na śniadanie Tomasz Wolny, który w ubiegłym tygodniu otrzymał Telekamerę w kategorii Prezenter informacji. Jego głównymi rywalami są gospodarz Wyspy przetrwania Damian Michałowski oraz dziennikarz Artur Orzech, który od wielu lat jest związany z konkursem Eurowizji.

