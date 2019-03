Olga Kalicka pokazała na Instagramie jak karmi piersią. Fani aktorki podzieleni

We wrześniu aktorka znana z seriali takich jak „Rodzinka.pl” czy „M jak Miłość” poinformowała, że wraz ze swoim partnerem Cezarym Nowakiem, spodziewają się dziecka. W połowie stycznia Kalicka zamieściła na Instagramie pierwsze zdjęcie swojego syna. „Już jest. Bezgraniczna miłość od pierwszej chwili. Cześć synu!” – napisała pod fotografią. Pierwsze dziecko aktorki przyszło na świat w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Aktorka nie chce korzystać z urlopu macierzyńskiego i postanowiła wrócić do pracy. Kalicka gra obecnie w sztuce Trzy sypialnie. Spektakl można oglądać m.in. w stołecznym Teatrze Kwadrat. W kwietniu aktorka pojawi się także w przedstawieniu Czego nie widać. Aktorka zamieściła na Instagramie zdjęcie z przygotowań do spektaklu w Częstochowie. Na fotografii widać, że młoda mama karmi piersią. Fotografia wywołała wśród fanów wiele emocji. Niektórzy internauci chwalili Kalicką za szybki powrót do pracy, inni twierdzili, że tego typu zdjęcia to niepotrzebne ujawnianie prywatnych chwil w sieci. Wywiązała się także dyskusja, czy mamy powinny karmić w miejscach publicznych, czy też szukać przeznaczonych do tego miejsc.

Kim jest Olga Kalicka?

W czerwcu 2018 roku ogłoszono, że Olga Kalicka poprowadzi program „World of Dance Polska”. Wcześniej, w 2016 roku, zajęła wraz z Rafałem Maserakiem drugie miejsce w szóstej edycji programu „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”. Kalicka jest też etatową aktorką warszawskiego Teatru Kwadrat.