„Złodziejaszki” już wkrótce w kinach. Jest polski zwiastun laureata Złotej Palmy w Cannes

Nominacja do Oscara, Złota Palma na Festiwalu w Cannes oraz kilkadziesiąt innych wyróżnień i nagród, w tym statuetka Cezara oraz nominacje do Złotego Globu, Independent Spirit Awards, BAFTA i Asian Film Awards. 22 marca na ekrany polskich kin wejdzie film „Złodziejaszki” Hirokazu Kore-edy, którego dystrybutorem jest PMPG Polskie Media SA.

„Złodziejaszki” to historia trzypokoleniowej ubogiej rodziny żyjącej na przedmieściach Tokio. Utrzymują się najróżniejszych dorywczych zajęć oraz drobnych kradzieży. I choć ledwo wiążąc koniec z końcem, to gdy jednak pewnego dnia w ich życiu pojawia się zaniedbana dziewczynka, bez wahania decydują się zapewnić jej dach nad głową. To początek wydarzeń, które odsłonią skrywane tajemnice z rodzinnej przeszłości.

Hirokazu Koreeda (ur. 1962) należy do czołówki współczesnych reżyserów japońskich i jest najpopularniejszy przedstawicielem tej kinematografii w Polsce. W ostatnich kilku latach kinowa publiczność miała okazję obcować z jego głośnymi, nagradzanymi obrazami „Po burzy” (2016), „Nasz młodsza siostra” (2015), „Jak ojciec i syn” (2013). Krytycy nazywają go kontynuatorem filmowej tradycji japońskiego mistrza Yasujirô Ozu, jednak sam Koreeda uważa, że bliżej mu do Kena Loacha, który podobnie jak on używa kamery do sportretowania społecznych nierówności i absurdów współczesnego świata.

Po ubiegłorocznej canneńskiej premierze, na której "Złodziejaszki" nagrodzono blisko siedmiominutową owacją na stojąco, film Kore-edy podbija serca publiczności i krytyki na całym świecie. W prestiżowym serwisie Rotten Tomatoes otrzymał 99 proc. ocen pozytywnych, zaś recenzenci podkreślają mądrość i wrażliwość prezentowanej historii oraz doceniają precyzję reżyserii, która trafia prosto serce, unikając zarazem emocjonalnego szantażu.

Film będzie można oglądać w kinach od 22 marca 2019 r.

