Michał Wiśniewski ma romans z wokalistką Ich Troje? Buczkowska wydała oświadczenie

Fani Michała Wiśniewskiego od kilku dni zastanawiają się, dlaczego muzyk po 8 latach rozwodzi się z Dominiką Tajner-Wiśniewską. W tabloidach pojawiły się plotki, że artysta ma romans z wokalistką grupy Ich Troje Agatą Buczkowską. Piosenkarka wydała w tej sprawie oświadczenie, które opublikowała na Facebooku. „W odpowiedzi na pojawiające się od kilku dni doniesienia medialne, jakobym miała romans z Michałem Wiśniewskim i była przyczyną rozstania Michała z Dominiką Tajner-Wiśniewską informuję, że nie mam i nigdy nie miałam romansu z Michałem Wiśniewskim, a pojawiające się kolejne artykuły, są dla mnie krzywdzące i uderzają w moje dobre imię” - stwierdziła Buczkowska.

W dalszej części oświadczenia artystka podkreśliła, iż „niedorzecznym jest, że dziennikarze (...) wstawiają do pomawiających ją artykułów zdjęcia z koncertów – gdzie, jako wokalistka Ich Troje – występuje z Michałem na jednej scenie, śpiewając i odgrywając muzyczny spektakl, na który składa się także mimika, subtelne gesty, a później takie zdjęcie ląduje na portalu jako dowód romansu”.

Buczkowska przyznała, że otrzymała wiele gróźb i wyzwisk pod swoim adresem. „Proszę również o zaprzestanie wysyłania mi wiadomości za pomocą portali społecznościowych z groźbami i wyzwiskami – w Internecie nikt nie jest anonimowy. Wszystkie hejtujące mnie wiadomości zostały zarchiwizowane i w razie konieczności będą stanowić dowód w sprawie” – poinformowała.

Małżeństwo Wiśniewskiego przechodzi do historii



Kilka dni temu w rozmowie z portalem Wirtualna Polska Dominika Tajner-Wiśniewska potwierdziła, że małżeństwo z Michałem Wiśniewskim przechodzi do historii. – Mój mąż złożył pozew rozwodowy. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy. To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja. Dla każdej znanej osoby zresztą jest to podwójnie trudne – powiedziała. – To szalenie trudna sytuacja dla mnie. Zupełnie niespodziewana. Chciałam wszystko jak najdłużej utrzymać w tajemnicy. No ale już teraz nie ma co ukrywać. Jest mi bardzo przykro – dodała.

Tymczasem wokalista zdaje się nie traktować sprawy aż tak poważnie. Podczas programu „To był rok” w TVP pokazano jeden z pierwszych teledysków muzyka do utworu Walczyk bujaj się. W klipie artysta miał na sobie makijaż i fryzurę wystylizowaną na kobiecą. – To jest dowód na to, że to była ostatnia żona i teraz pora na męża – powiedział uśmiechając się Michał Wiśniewski.

Burzliwa przeszłość muzyka

Michał Wiśniewski ma już za sobą trzy małżeństwa. W latach 1996–2001 był żonaty z piosenkarką Magda Femme, a w latach 2002–2006 tworzył związek małżeński z wokalistką Martą Mandaryną Mandrykiewicz, z którą ma dwoje dzieci: syna Xaviera Michała i córkę Fabienne Martę. W latach 2006–2011 jego żoną była Anna Świątczak, z którą ma dwie córki: Etiennette Annę i Vivienne Viennę.