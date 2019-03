„Szansa na sukces” wraca na ekrany tv. Ujawniono, kto zastąpi Wojciecha Manna

„Szansa na sukces” to z pewnością jeden z najbardziej popularnych programów muzycznych w Polsce. Jego twórcą była Elżbieta Skrętkowska. Program zaś prowadził Wojciech Mann. „Szansa na sukces” była emitowana od listopada 1993 roku do kwietnia 2012 roku. Dzięki temu programowi karierę muzyczną rozwinęli m.in.: Justyna Steczkowska, Andrzej Lampert, Dominika Gawęda, Katarzyna Cerekwicka, Katarzyna Stankiewicz, Anna Wyszkoni i Ewa Farna. Castingi do nowej edycji programu odbyły się w połowie lutego m.in. w Gdańsku, Katowicach oraz Warszawie.

Z prowadzenia programu po latach zrezygnował Wojciech Mann. – Prawdą jest, że na pewno zakończyłem prowadzenie tego programu – powiedział Wojciech Mann. – Czy w innej formie będzie on kontynuowany, tego już nie wiem. Zrezygnowałem z jego prowadzenia. Jako oficjalny powód, który można przyjąć albo nie, podałem to, że we śnie ukazał mi się Jan Paweł Woronicz i powiedział do mnie: już czas i ja go posłuchałem" – mówił w 2012 roku.

Kto będzie nowym prowadzącym?

Jak podaje portal Onet.pl, nowym prowadzącym zostanie Artur Orzech. – Sam byłem wieloletnim widzem tego programu, nawet już jako dziennikarz muzyczny, ponieważ uważam, że formuła wymyślona przez panią Elżbietę Skrętowską (pomysłodawczyni i producentka programu – przyp. Onet) nie dość, że jest doskonała, to jeszcze prekursorska – powiedział dziennikarz.

Według wstępnych informacji program ma być emitowany w niedzielne popołudnia po godzinie 15.00. Ostateczna decyzja na ten temat ma zostać podjęta w ciągu najbliższych kilku dni. „Szansa na sukces. Opole 2019” będzie miała od 8 do 10 odcinków a pierwsze odcinki będziemy mogli oglądać ana przełomie maja i czerwca 2019.

