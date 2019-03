The Dust zawarł umowę z Jackiem Piekarą. Jego powieści zostaną wykorzystane w grach

„Umowa dotyczy jednej gry na urządzenia stacjonarne (pierwszej z ewentualnej serii) i jednej gry na urządzenia mobilne (pierwszej z ewentualnej serii), wraz z aktualizacjami. Intencją twórcy i spółki jest przy tym zawarcie w przyszłości umów umożliwiających stworzenie przez The Dust kolejnych gier z serii” – czytamy w komunikacie.

Gry mają zostać osadzone w mrocznym i realistycznie brutalnym świecie opartym na powieściach i być przeznaczone przede wszystkim dla odbiorcy dorosłego, niestroniącego od trudnych wyborów moralnych. Twórca będzie zobowiązany do udzielania spółce konsultacji w zakresie fabuły, jednak The Dust będzie miał swobodę w realizacji gier, wyjaśniono.

Przedmiotowa umowa dotyczy dodatkowo udzielenia spółce przez twórcę licencji uprawniającej The Dust do wykorzystania autorskich praw majątkowych w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży gry planszowej bazującej na powieściach, z zastrzeżeniem, że licencja taka do końca 2024 roku przysługuje innej osobie. W związku z tym The Dust licencja została udzielona na wypadek chęci stworzenia przez The Dust gry planszowej po tym okresie, a jeśli wcześniej, to w ramach porozumienia z ww. licencjobiorcą. Spółka informuje przy tym, że aktualnie gra planszowa ma dla niego znaczenie drugorzędne w stosunku do gier elektronicznych, dlatego na najbliższą przyszłość nie planuje działań ukierunkowanych na jej produkcję, podano także.

„Z tytułu przedmiotowej umowy twórcy przysługuje wynagrodzenie rynkowe określone w sposób zapewniający interes i bezpieczeństwo emitenta” – podsumowano.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 roku.