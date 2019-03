Cardi B narkotyzowała swoich klientów i ich okradała. „Zrobiłam to, co musiałam, aby przeżyć”

Cadi B wcieli się w najbliższej przyszłości w rolę striptizerki w filmie „Hustlers”, gdzie zagra u boku m.in. Jennifer Lopez. Produkcja opowiada o grupie striptizerek, które manipulowały bogatymi bankierami z Wall Street. Przy okazji filmu powróciły kwestie niechlubnej przeszłości raperki. Do sieci trafiło nagranie autorstwa Cardi B z 2016 roku, w którym przyznała, że zarabiała na życie jako striptizerka. Celebrytka wyznała również, że narkotyzowała swoich klientów, a potem ich okradała.

Po medialnej burzy raperka zamieściła na profilu na Instagramie post, w którym wyjaśnia kwestie dotyczące swojej przeszłości. Cardi B zaznaczyła, że nie ma zamiaru przepraszać za swoje czyny, ponieważ „każdy ma jakąś przeszłość, a ją do pewnych działań zmusiła trudna sytuacja życiowa”. „Byłam striptizerką w klubie w Nowym Jorku. Nigdy nie mówiłam, że jestem idealna ani że pochodzę z perfekcyjnego świata. Mówię swoją prawdę. To jest część kultury hip-hopu, czyli kultury, w której możesz bez obaw mówić o tym, skąd pochodzisz a także o złych rzeczach z przeszłości, które doprowadziły cię do miejsca, w którym aktualnie jesteś” – wyjaśniła.

Artystka podkreśliła, że „nigdy nie gloryfikowała swojej przeszłości, ponieważ nie jest to coś, z czego jest dumna”. Jednocześnie zaznaczyła, że „do takich a nie innych wyborów zmusiła ją sytuacja życiowa”. „Miałam wielkie szczęście, bo w przeciwieństwie do wielu kobiet, które zarabiają swoim ciałem, mnie udało się z tego wyjść. Zrobiłam to, co musiałam, aby przeżyć” – stwierdziła Cardi B. Raperka zakończyła oświadczenie, wyjaśniając, że „mężczyźni, o których wspomniała, byli chętni i świadomi”.

