Ochroniarz Eda Sheerana gwiazdą Instagrama. Publikuje zabawne zdjęcia z życia muzyka

Jak się okazuje, nie tylko piosenkarze czy aktorzy mogą stać się gwiazdami mediów społecznościowych. Od kilku miesięcy Instagram podbija profil założony przez ochroniarza Eda Sheerana. Kevin Myers w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy zdobył ogromną popularność. Prowadzone przez niego konto obserwuje ponad 981 tysięcy internautów. Użytkowników aplikacji przyciągnęło za pewne doskonałe poczucie humoru Kevina Meyersa oraz fakt, iż mogą zobaczyć swojego idola w życiu codziennym. Na prowadzonym przez Myersa profilu nie znajdziemy zdjęć w wystudiowanych pozach czy niecodziennych stylizacjach.

Ochroniarz publikuje za to mnóstwo fotografii w zabawnych sytuacjach, które przydarzyły się jemu oraz Edowi Sheeranowi. Na jednej z fotografii widzimy muzyka przytulonego do ochroniarza oraz podpis: celebruję fakt posiadania 250 tysięcy followersów na Insta, a moja mała dzi**a dba o stan mojego nawodnienia przez polewanie mi jakieś drogiej wody do szklanki. Na innym z zabawnych zdjęć widzimy, jak Ed siedzi ze znajomymi na kolacji, a Kevin zagląda do środka przez drzwi. „Co jest dzisiaj w menu?” – pyta. Panowie najwyraźniej świetnie się razem bawią, ponieważ na zdjęciach udokumentowano wiele ich wspólnych wypadów.

Dla porównania dodamy, że profil Eda Sheerana na Instagramie obserwuje ponad 27,9 mln internautów.