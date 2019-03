Agnieszka Chylińska wyśmiewa blogerki. „Och, to ta firma, którą chciałam – GrubainDupain”

Agnieszka Chylińska postanowiła skomentować krytyczne uwagi na temat swojej wagi. Wiele osób zarzuca piosenkarce, że jest za chuda i ma anoreksję. Wokalistka pokazała, że ma dystans do tego typu ocen. Artystka zamieściła w mediach społecznościowych wideo, na którym postanowiła sparodiować blogerki.

Na krótkim nagraniu, które trafiło do sieci Agnieszka Chylińska robi tzw. unboxing czyli otwieranie na oczach widzów paczek z prezentami bądź zakupami. „Cześć, bombonierki. Nazywam się Agnieszka Chylińska. No więc, no właśnie, ojej. Wszyscy uważają, że jestem zbyt chuda, no ta, pora coś z tym zrobić. Och, słyszę jakiś dźwięk. Och, przyszła jakaś nowa przesyłka! Och, to ta firma, którą chciałam – GrubainDupain. Dzięki nowemu preparatowi na grubnięcie uzyskam niezwykły efekt” – mówi piosenkarka.

Chwilę później okazuje się, że tym cudownym preparatem jest...zwykły chleb razowy. W dalszej części nagrania wokalista zaczyna się nim zajadać i zapewnia swoich fanów, że efekty będą mogli obejrzeć podczas koncertu piosenkarki w Lublinie.