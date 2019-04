Rozdano Węże dla najgorszych polskich filmów. Wśród laureatów m.in. Olbrychski i Roznerski

Nagroda wymyślona została przez krytyków filmowych Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spóra i Konrada Wągrowskiego. Węże przyznaje specjalnie powołana Akademia składająca się z krytyków i pasjonatów kina. Nazwa antynagrody wzięła się od tytułu filmu „Klątwa Doliny Węży”. Nagrody Węże przyznawane są w 13 kategoriach, a są to m.in.: najgorszy aktor, aktorka, duet, występ poniżej talentu. Akademia docenia także reżyserów i scenarzystów, chybione filmy o ważnej tematyce, żenujące sceny w polskim kinie i takie efekty „specjalne”, złe plakaty oraz teledyski.

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

"Juliet, Naked" – "Też go kocham"



NAJGORSZY PLAKAT

"Dywizjon 303. Historia prawdziwa"



NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Agnieszka Fórmanowska i aparat Zenit – "Studnió[email protected]"



NAJGORSZY SCENARIUSZ

Ryszard Zatorski i Joanna Wilczewska - "Pech to nie grzech"



NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

„Carpe Diem, Carpe Dick” - "DJ"



EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI Bieg do nieistniejącego myśliwca - "Dywizjon 303. Historia prawdziwa"



NAJGORSZA REŻYSERIA

Alessandro Leone - "Studnió[email protected]"



NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Edyta Górniak „Tylko Ty” - "Dywizjon 303, Historia prawdziwa"



NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Agnieszka Fórmanowska – "Studnió[email protected]"



NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Mikołaj Roznerski – "Pech to nie grzech"



WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Daniel Olbrychski – "DJ"



ŻENUJĄCY FILM NA WAŻNY TEMAT

"Dywizjon 303. Historia prawdziwa"



WIELKI WĄŻ – NAJGORSZY FILM ROKU Studnió[email protected]

Za ciężkostrawny produkt filmopodobny, od którego aż bije nieudolność. Ale, przyznajemy, bije także pasja do kina.

