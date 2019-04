Zaostrza się konflikt między Wyszkoni a Konkolem. Padły mocne słowa

Konfilkt między Anną Wyszkoni i Adamem Konkolem staje się coraz bardziej poważny. Kilka dni temu żona muzyka skrytykowała byłą wokalistkę Łez twierdząc, że piosenkarka regularnie gra na koncertach utwory grupy, do której od lat nie należy. „Ania Wyszkoni, serio? Jesteście z Maćkiem tak biedni? Jak macie tak ciężko z kasą to Wam pożyczymy albo damy chociaż na chleb, pożyczymy na kolejną płytę, singla. Aniu! Z całym szacunkiem, ale ile można? No ile? (...) Czy ty sięgnęłaś już dna? Dna totalnego? Po prostu żenujące! Niektórzy g**no spod siebie by zjedli! Sorry za język, ale ile można wytrzymać! Nie napisałaś do »Agnieszki« ani jednej nuty, słowa i cały czas ślizgasz się na plecach zespołu i piosenek Adama Konkola” – napisała Angelina Konkol.

Głos w sprawie zabrał również Adam Konkol. „Ania jako wokalistka nie napisała ani jednej nuty i ani jednego słowa do »Agnieszki« czy »Narcyza« (...) Gdy przez osiem lat za każdym razem słyszę w niektórych mediach słowa: nie chcemy zespołu Łzy, bo Ania występowała już tutaj z waszymi piosenkami, czuję się w pewien sposób okradany (...) Może gdyby zespół nie istniał, byłoby to ok, ale w tej chwili czuję się jak sparaliżowana osoba, którą na jego oczach złodziej regularnie okrada” – stwierdził muzyk.

„W moim testamencie będzie prośba o to..”..

Partner Anny Wyszkoni Maciej Durczak wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że w ZAiKS-ie są zarejestrowane wspólne utwory Anny Wyszkoni i zespołu Łzy. W rozmowie z „Super Expressem” podkreślił, ze dzięki występowi w „Szansie na sukces” została przypomniana piosenka Agnieszka oraz zespół Łzy, a sama Wyszkoni nie zaśpiewała utworu, ponieważ zrobił to jeden z uczestników.

W odpowiedzi na te słowa Adam Konkol stwierdził, że „w przypadku rozmów z producentami programów muzycznych wystarczy powiedzieć: przepraszamy, ale Ania ma swoje piosenki i nie będzie wykonywała piosenek zespołu, od którego odeszła a z piosenkami się już nie utożsamia”. „Oczywiście nie trzeba być geniuszem, aby wiedzieć dlaczego tak nie powie i gdzie by Ania była w swojej muzycznej karierze oraz jakie były by jej stawki za koncerty i występy, gdyby nie wykonywała naszych piosenek (...) Pan Durczak bezczelnie odsyła ludzi do wglądu do ZAiKS-u. Ania nie napisała żadnej nuty oraz żadnego słowa do takich piosenek jak »Agnieszka«,czy »Narcyz«, powiem więcej, pomimo tego pobiera za nie tantiemy (...) Wyszkoni będzie mogła dalej żerować na naszych piosenkach i wykonywać je na koncertach, chociażby dlatego, że jest to na rękę panu Maciejowi a sama nie jest w stanie podjąć takiej decyzji (..) Ale jeśli pewnego dnia mnie zabraknie to uwierzcie, że w moim testamencie będzie prośba o to, by Anna Wyszkoni nie wykonywała piosenek zespołu Łzy do których nie przyłożyła ręki” – napisał muzyk w komunikacie.